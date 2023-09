Hogyan jelenik majd meg a Mapei hétköznapjaiban a tanúsító védjegy?

A Mapei küldetése, hogy minden rendelkezésre álló tudásunkkal segítsük az építőket az építési álmaik megvalósításában. Ezeknek fontos szereplői a szakemberek, az Építőipari szakember közösség fejlesztő programunk pedig arról szól, hogyan tudunk nekik egyrészt segíteni abban, hogy szakmailag és emberileg is jobbak és sikeresebbek legyenek, másrészt pedig arról, hogy mi mindent kell tennünk annak érdekében, hogy ezek az álmok megvalósuljanak. A védjegyet használhatjuk, megjeleníthetjük majd minden olyan területen, ahol a szakember közösségről, a szakember közösség fejlesztéséről beszélünk. Ilyen például a Mapei Tv, a Mapei Krónika magazinunk vagy az Év Szakembere díj, amelynek elődje volt a Mesterek Mestere díj.

Fotó: Mapei Kft.

Miért döntöttek úgy, hogy átalakítják a Mesterek Mesterét az Év szakemberévé?

A Mesterek Mestere díjat azért hoztuk létre, hogy kitüntessük és motiváljuk azokat a szakembereket, akik valami nagyon szépet, kiemelkedőt alkotnak. Ezen keresztül pedig motiváljuk a gyerekeket és a felnőtteket is, hogy kezdjenek építési szakmát tanulni, illetve azzal foglalkozni. Felismertük, hogy ezt úgy tudjuk megvalósítani, ha minél szélesebb kört bevonunk ebbe a díjba, és nemcsak egy Mesterek Mesterét választ a zsűri, illetve szavaz meg a közönség, hanem több kategóriában is lehet indulni. Ezért az Év Szakembere díjra már öt kategóriában vártuk a pályázatokat: medence és wellness helyiségek, nagy vagy óriás méretű lapokkal való burkolás, nem lakáscélú projektek, lakossági projektek és pályakezdő.

Vagyis szeretnék visszaadni az emberek hitét abban, hogy igenis, nemcsak kontárok vannak, hanem jó szakemberek is.

Ez pontosan így van. Nagyon szép emlékeim vannak édesapámról, aki villanyszerelő, fantasztikus szakember volt. Nem vállalt soha vezető szerepet, viszont, ha bármilyen gond volt a munkában, ahol épp dolgoztak, mindig őt hívták oda, hogy „na gyere, Pista bácsi, nézd meg és segíts”. Sajnos a szakember kifejezés később szitokszóvá is degradálódott kissé, mert valóban nagyon sokan voltak, akiknek nem volt meg a kellő szaktudásuk, tapasztalatuk, tehetségük. A célunk, hogy ezt a nevet magas szintre emeljük, és a társadalom által olyan megbecsülté tegyük, mint amilyen régen volt.

A díj átadásakor Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, az Érték és Minőség Nagydíj pályázati fővédnöke köszöntőjében azt mondta, az elismerés a hazai vállalkozótársadalom kreativitásának és jövőbe vetett hitének szól. A Mapei hogyan fejezi ki a jövőbe vetett hitét?

A felmérésekből kiderült, hogy a fiatalok nem nagyon ismerik az építési szakmákat. Ha megmutatjuk a negatív oldal mellett – mert van olyan is, például, hogy sokszor hidegben kell dolgozni, hogy fizikai munkát kell végezni – a szép oldalt is, hogy miért jó az egy gyereknek, hogyha építőipari szakmát választ, akkor biztos vagyok benne, hogy sokan úgy fognak dönteni, hogy inkább legyen belőlük boldog és sikeres kőműves vagy burkoló, mint esetleg boldogtalanok legyenek bármely más szakmában, amit nem szeretnek. A szülőket is szeretnénk elérni és meggyőzni, hiszen, ha ők is tisztábban látják, hogy egy építőipari szakmát választó fiatal nagy megbecsülést kaphat a társadalomtól, és ráadásul jól is él, akkor támogatni fogják ebben a gyerekeiket. Szeretnénk megmutatni, hogy milyen érzés tartós dolgokat létrehozni, amelyek az emberek életét jobbá teszik. Szeretnénk azt kommunikálni a gyerekek felé, hogy ha jól dolgozol, ha szépet alkotsz, minden téren meg fognak becsülni, ráadásul van mögötted egy szervezet, a szakemberközösség és annak fejlesztési programja, amely támogat téged.

Az építőipar visszatérő témája a szakemberhiány. Javult ez ebben az évben?

Valamelyest javult... Sok olyan szakembert ismerek, akik más szakmáról váltottak, elvégeztek egy okj-s képzést, és elkezdtek dolgozni. De nemcsak ez volt a fő oka a hiány csökkenésének, hanem az is, hogy az elmúlt 4-5 év túlterheltsége után a beruházások és felújítások mennyisége kissé visszaesett. Abban látom a jövőt, hogy intenzíven kell kommunikálni az építőipari szakmákról, amit csak lehet, gépesíteni kell annak érdekében, hogy gyorsabb és pontosabb munkavégzésre kerüljön sor. A nem gépesíthető területeken pedig, ahol szükség van a szakemberek munkájára, foglalkozni kell az utánpótlással. A csökkenésben szerepet játszik a külföldi vendégmunkások foglakoztatása is. Ez részben megoldás, de én abban hiszek, hogy Magyarországon inkább a magyar emberek, magyar fiatalok építsenek, őket kell rávenni arra, hogy hogy válasszanak ilyen szakmát.

Fotó: Mapei Kft.

Néhány évvel ezelőtt életre hívták a Szakemberajánló rendszert. Ez a jelenben hogyan működik?

A rendszerben azok a szakemberek találhatók, akikkel korábbi megrendelőik elégedettek, kiváló munkát végeznek, szépen dolgoznak, és akik megvalósult építési álmokat és nem rémálmokat hagynak maguk után. Igyekszünk kivédeni, hogy kontárok ne kerüljenek be, ezért referenciát lehet feltölteni és ajánlásokat lehet írni a szakemberekről. Az ajánló rendszer célja a jó szakembereknek munkát biztosítani, és elérni azt, hogy a megrendelők is elégedettek legyenek, hogy sokáig élvezhessék is a megvalósult álmokat.

Egy cég eredményes működésének szempontjából sokat nyom a latban a vezető szakmai és emberi hozzáállása, ön pedig ismert arról, hogy a munkatársai testi-lelki jóllétét is szem előtt tartja. Mennyire tekinti ezt a díjat a munkája elismerésének?

Nagyon erős csapat áll mögöttem, akik szívvel-lélekkel azon dolgoznak, hogy a Mapei küldetésének megfeleljenek. Természetesen ehhez rám is szükség van, ezért az Érték és Minőség Nagydíjat valamilyen szinten személyes elismerésnek is érzem. A küldetésünk része az is, hogy a munkatársaink sikeresek és boldogok legyenek a szakmai életük mellett a magánéletben is. Emellett a szakemberekkel is sokat foglalkozom. Mindig azt nézem és keresem, hol és hogyan tudunk nekik segítsen. Egyrészt jobbá tenni az életüket, másrészt abban támogatni őket, hogy olyan munkát tehessenek le az asztalra, amire ők is büszkék lehetnek, és a megrendelőnek is örömet szerez. Még egy fontos dolgot szeretnék kiemelni: nemrég olvastam a Facebookon egy posztot, amelyben egy szakember írta, hogy ők dolgoznak, termelnek, kemény munkát végeznek, és nem nagyon figyelnek az egészségükre. Mi ebben is igyekszünk nekik segíteni, hogy ne csak a munkával törődjenek, hogy ismerjék fel: ők is emberek, akiknek szükségük van arra, hogy a saját egészségükkel, jóllétükkel foglalkozzanak.