Csökkentek a kötvényhozamok júliusban, merre tovább?

A 10 éves referenciahozam – ami június végén még 7 százalék közelében tartózkodott – pár hét alatt 6,5 százalék közelébe csökkent, gyorsan közelítve az inkább csak az év utolsó negyedére valószínűsített értékekhez. Nemcsak a 10 éves hozam abszolút szintjében következett be gyors csökkenés, hanem az egyfajta kockázati prémiumként értelmezhető hozamfelárban is. A 10 éves német államkötvény feletti magyar hozamfelár ismét 400 bázispont körül látszik stabilizálódni, illetve a magyar és a lengyel hozamfelár különbsége 100 bázispont alá mérséklődött a hónap folyamán. A hozamgörbe rövidebb részén is jelentős volt a hozamok csökkenése: az egyéves DKJ-hozam, úgy tűnik, tartósan is 6 százalék alá kerülhet.

Két fontos tényezőt látunk a kötvénypiac júliusi ralija mögött.

Az első a nemzetközi hangulat alakulása.

A hónap során publikált USA-beli makroadatok – csökkenő infláció, lassuló fogyasztásnövekedés, fokozatosan romló munkaerőpiaci helyzet – hatására fokozatosan felépült a várakozás a piacon, hogy a Fed szeptemberben meglépi az első kamatcsökkentést. Emellett az is egyre valószínűbbnek tűnik, hogy még további enyhítő lépések jöhetnek az év során. Mindez az USA-beli hosszú kötvények hozamainak alakulásában is tükröződött, ami kedvezően hatott volt a feltörekvő piacok kötvényhozamaira.

A másik fontos tényező az volt, hogy az idei és a jövő évi költségvetési hiánycélok teljesülése a hó elején bejelentett kiigazító lépéseknek köszönhetően végre reálissá vált.

Korábban többször írtunk arról, hogy a volatilis globális környezetben különösen fontos lenne, hogy a magyar költségvetés helyzetével kapcsolatos bizonytalanságok csökkenjenek. Azaz az ambiciózus hiánycélok mellé – az újabb elcsúszást megelőzendő – megfelelő intézkedéseket is tegyen a kormányzat, vagy pedig emelje meg hivatalosan is a deficitcélt. Persze ez utóbbi esetben az adósságfinanszírozási terveket is módosítani kell, hiszen az addicionális finanszírozási szükségletet valahonnan be kell vonni – ami nagy valószínűséggel az intézményi kötvénypiacon jelentett volna többlet-papírkínálatot.