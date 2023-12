Idén ősszel egy remek szakmai napnak adott otthont Kecskemét, ahol a témák egyike a jövőformaló vállalati képzések köré szövődött. A HR Fest Mastermind by Viapan rendezvényen a térség jeles szakmai és üzleti képviselői találkoztak, hogy megosszák vezetői tapasztalataikat egymással. Az ilyen és ehhez hasonló szakmai találkozások mindig alkalmat teremtenek, hogy résztvevői tapasztalatot cseréljenek, elmeséljek jól bevált gyakorlataikat, amelyek ezáltal inspirálják valamint cselekvésre késztetik a többi résztvevőt.

Az eseményen megfogalmazott sikeres módszerek pedig idővel lehet más vállalatok napi működésébe is beépülnek, amely így elősegíti a fejlődést és hatékonyságnövelést. „Cégre igazított különböző változtatások azért mindig előfordulnak mind a bevált gyakorlatok, mind az alkalmazott módszerek között” – fejtette ki Baradits-Szabó Veronika, a Viapan Group képzési vezetője. Mint mondta, a szakmai napon 8 vezetői szemléletet vetettek össze a Képzés a jövő megtartása? című beszélgetésen. „Hihetetlen milyen erőforrás és ötlettenger van egy-egy asztaltársaságban. Csak úgy röpködtek a jobbnál jobb példák és megoldások egymás támogatására. Itt a 60 fős kisvállalat vezetője éppúgy megosztotta gondolatait, mint a 600 fős nagyvállalat HR vezetője.”

A tapasztalatok széles palettája és az erről szóló beszélgetés egyértelművé tette, hogy a képzés nem csupán egy adminisztratív kötelezettség, hanem kulcseleme a munkaerő megtartásának és a vállalati sikernek.

„Mint minden élénk párbeszéd, ez is szembesített minket a különböző megközelítési módokkal. Volt ahol csak a kötelező onboardingot és a mechanikai szakmai képzést részesítik előnyben, míg másol a munkavállaló élete már az első naptól meg van szervezve, és folyamatos képzéseken vesz részt az új belépő. Ezen képzések kompetenciamérésekkel egybekötve valósulnak meg” – elevenítette fel a szakmai napokon hallottakat Baradits-Szabó Veronika. Megjegyezte, hogy ugyanakkor a cégek egy részénél nem történik képzés és nem foglalkoznak az emberekkel a folyamatos fejlődés érdekében. Ezen vállalkozásoknál elég magas fluktuációval számolnak, mert a munkavállalók befásulnak, nem kapnak munkájukra visszajelzést és külső ingert, így nincs változatosság a mindennapi munkavégzésben. Ezért az ilyen munkamorált tapasztaló dolgozók sokszor kénytelenek úgy dönteni, hogy munkahelyet változtatnak, csak hogy ne legyen monoton az életük.

A beszélgetés során jó pár cég beszámolójából kiderült, hogy a vállalati kultúra része a folyamatos képzés, és a vezetőség is nagy figyelmet szentel az emberek jóllétére. Ennek meg is van a pozitívuma, hiszen ezeknél a cégeknél sokkal kisebb a fluktuáció mértéke.

Persze olyan példa is akadt, ahol rengeteg képzés van, de nem szervezetten és különböző kompetenciák alapján valósul meg. Sajnos ezekben az esetekben éppen az ellenkező hatás érhető el a képzésekkel és fejlesztésekkel, hiszen a dolgozó már kötelezettségként tekint egy-egy tréninggel.

A munkaerőhiány, a fluktuáció vagy a munkáltatói márka építésének nehézségei olyannyira sokat emlegetett témák, hogy szükség van arra, hogy ne a szokásos utak, sablonok mentén gondolkodjunk ezekről. „Minden esetben elsődleges szempont a cég mérete, adottságai vagy épp hiányosságai és specifikumai is, melyek meghatározzák, hogy milyen képzéseket és tréningtípusokat érdemes alkalmaznia a hatékonyságnövelés érdekében” – hívta fel a figyelmet a képzési vezető.

A cégre szabott tréningeknek számos előnye van:

növelik a dolgozók hatékonyságát,

csökkentik a hibák számát,

megerősítik a munkavállalók motivációját,

segítenek az új technológiák megértésében,

jobb teljesítmény érhető el, valamint

a márkahűség és ezáltal a munkaerő-megtartás fontos pillére.

Kiemelte, hogy náluk az életen át tartó tanulásra való ösztönzés és a fejlődéslélektan alapvető értékek, mivel hisznek abban, hogy minden egyes embernek lehetősége van arra, hogy folyamatosan fejlessze a képességeit és készségeit, ez az út vezet a sikeres vállalati élethez. „Küldetésünk a munkavállalók és a vezetők állandó, személyes fejlődésének kimaximalizálása.”

Partnereiknek olyan képzési palettát nyújtanak, amelyek ösztönzik a „dobozon kívüli” gondolkodást. A személyes hatékonyság tréning által fejlesztik a tehetséges munkavállalókat, ezáltal a belső előrehaladás vagy akár a vezetők kinevelése is elérhető. Továbbá nagy hangsúlyt fektetnek a hatékony és magabiztos önkifejezésre is, amely minden vállalat életében egy alap kommunikációs készség, amely elengedhetetlen a feladatok elosztása és az eredményes munkavégzés során. Szerencsére ezek mind fejleszthetőek megfelelő tréningek által. Azonban itt is elsődleges szempont a cég mérete, adottságai, azaz egy előzetes felmérés és helyzetfeltárás elengedhetetlen.

A szakmai nap végén közösen megegyeztek, hogy a képzés még nem jelent egyet a fluktuáció megállításával, de elősegíti a megtartás folyamatát, ha kompetencia alapon történik. A képzés idejére a Viapan leveszi a munkavállalóról a terhet és a folytonosság jegyében jár el. A Viapan szakembereivel együttműködve könnyedén elérhető a magabiztos munkakezdés, és a zökkenőmentes beilleszkedés, hogy az optimalizált onboarding folyamatok egy évről-évre produktívabb vállalkozást eredményezzenek.