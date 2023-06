Dánia újabb, 174 millió euró értékű segélyt nyújt Ukrajnának, hozzájárulva az Oroszország indította háborúval kapcsolatos kiadások fedezéséhez – jelentette be pénteken Troels Lund Poulsen dán ügyvezető védelmi miniszter.

A felszabadított pénzösszeget az ukrán kérésnek és szükségletnek megfelelően főként légvédelmi eszközök, lőszer és járművek beszerzésre fordítják majd. A keretből 40 milliót arra a közös európai uniós programra fordítanak, amelyből tüzérségi lőszert vásárolnak Kijev számára.

Dánia márciusban hozta létre azt a pénzalapot, amelyből segíteni kívánja az ukrán hadsereget; az alapból egymilliárd eurót már felosztottak az idén tervezett támogatások között, a jövő évi programokra pedig további 1,4 milliárdnyit különítettek el.

A dán kormány azt is jelezte: tervei szerint ezen kiadások is hozzájárulnak ahhoz, hogy 2030-ra teljesíteni tudja azt a NATO-elvárást, amely szerint éves hazai össztermékének a két százalékát védelmi célokra költi.