Albérletárak Budapesten: 100 ezer forint alatt is meg lehet oldani a lakhatást

Noha a főszezon csak két hónap múlva robban be, az albérletpiac már most megmozdult. A kínálat két év alatt 40 százalékkal bővült és több mint 14 ezer kiadó lakásba vagy házba várnak bérlőket a tulajdonosok. Az albérletárak vegyesen mozognak vidéken is.

2024.05.22. 10:58 | Szerző: Zováthi Domokos

Jelenleg is tart az érettségi szezon, a diákok az írásbelik után a szóbeli vizsgákra, egy részük pedig a továbbtanulásra készül. Az albérletpiac várhatóan a felsőoktatási ponthatárok júliusi kihirdetése után kapcsol teljes fordulatszámra, ami általában drágulással járhat – derült ki az Ingatlan.com kutatásából. Az albérletáraknak jót tesz a kínálat bővülése / Fotó: Shutterstock Kedvezően érinti az albérletet kereső fiatalokat, hogy a kínálat évek óta drasztikusan bővül – mondta Balogh László, a portál vezető gazdasági szakértője. A cég oldalán 2022 májusában még kevesebb mint 10,5 ezer kiadó lakóingatlant hirdettek a tulajdonosok, tavaly májusban viszont már több mint 13 ezret, idén májusban pedig 14,5 ezer kiadó lakásba és házba várnak bérlőket a hirdetők. Ez a két év alatt majdnem 40 százalékos bővülést jelent. A nagyobb kínálat pedig érezhető versenyt generál a bérbeadók részéről – emelte ki Balogh, hozzátéve: a bérlőknek ez mindenképpen jó hír, mert számukra nem volt túl előjel, hogy a befektetők tavaly faképnél hagyták az ingatlanpiacot. A kevesebb befektető miatt akár szűkülhetett volna a kínálat, ami még magasabb bérleti díjakat eredményezett volna – emelte ki. Albérletárak Budapesten: kevesebb, mint havi 100 ezerből A szakértő beszélt a fiatalok spórolási praktikáiról is: bár a három- vagy többszobás lakások bérleti díja jellemzően több mint a duplája az egyszobásokénak, ha kettő-három vagy még több bérlő együtt veszi ki az adott lakást, az egy főre jutó költség még kevesebb. Budapesten így akár fejenként 100 ezer forint alatti összegből letudható a lakhatás, és a rezsiköltségeken is osztozhatnak a lakók. A fővárosban a három- vagy többszobás lakások átlagos bérleti díja 390 ezer forint volt május közepén. A legtöbb ilyen kiadó ingatlan a II. kerületben található, ám ezeknek az átlagos bérleti díja nagyon magas, majdnem 600 ezer forint, így a diákok számára nem feltétlenül ezeket keresik majd. Szintén nagy a választék a III, a XI. és a XIII. kerületben ezekből a lakásokból, az átlagos lakbér pedig 360-399 ezer forint között alakul. A hasonlóan nagy, legalább háromszobás lakóingatlanok a nagy egyetemvárosok közül Debrecenben 310 ezer,

Győrben 240 ezer,

Pécsen 190 ezer,

Szegeden 185 ezer,

Miskolcon pedig 170 ezer forint. A garzonok még 200 ezer forint alatt vannak A fővárosi egyszobás garzonlakások átlagos bérleti díja 175 ezer forint, a kétszobás társaiké 250 ezer forint. Ezekből a lakásokból a VIII., a XI., a XI., XIII. és a XIV. kerületben a legjelentősebb a választék a bérleti díjak pedig 170-260 ezer forint szobaszámtól és városrésztől függően. Az egy- és kétszobás lakások Debrecenben 148 ezer és 198 ezer forintos átlagos bérleti díjjal szerepelnek a piacon, ezzel ez a vármegyeszékhely számít a legdrágábbnak. Győrben 150 ezer és 175 ezer forint a jellemző. Szegeden az egyszobásokat 110 ezer, a kétszobásokat 148 ezer forintért szeretnék kiadni a tulajdonosok. Pécsen 95 ezres és 130 ezres árszinttel találkozhatnak a bérlőjelöltek, míg Miskolcon 80 ezer és 100 ezer forintért lehet kibérelni a kisebb lakásokat.