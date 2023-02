Talán nem gondoltuk, de egy autó ellopásához elegendő egy pénzérme. Jól tudták ezt valamikor az orosz bűnözők, aztán elfelejtették, de újabban már megint emlékeznek rá, miután a nemzetközi szankciók miatt a Nyugaton jelenleg tapasztaltnál is sokkal nehezebb autóalkatrészt vásárolni Oroszországban, az árak pedig az égbe szálltak.

Fotó: Shutterstock

Ahol kereslet van, ott igyekeznek kínálatot is teremteni. Az elkötött autók egy darabban nem is nagyon szoktak előkerülni, hanem alkatrészként bukkannak fel újra a körforgásban – írta az orosz AvtoVzglyad szakportál.

A trükk egyszerű, és megfelel a célra egy egyrubeles vagy kétrubeles érme. Az autó parkol, éjjel pedig jön a tolvaj, és nem töri fel a járművet, nem is viszi el. Annyit tesz, hogy egy érmét illeszt az ajtónyitó fogantyú alá. Nem a vezető, hanem az utasoldalon. Ott nehéz észrevenni, hiszen amikor reggel jön a vezető, akkor általában nem az anyósülés felől közelít.

A tulajdonos tehát érkezik, kinyitja a központi zárat, beszáll, és elhajt. A bűnöző pedig követi. A régi módszert a modernnel ötvöző megoldás segítségével még csak követnie sem kell. Egy kétoldalú ragasztócsík segítségével egy nem látható helyre felhelyez az autóra egy jelzőt vagy egy egynapos SIM-kártyát, így a tolvaj tudja, hova érkezik a kinézett autó.

Fotó: Shutterstock

Miután a vezető kiszáll, dolgára indulva természetesen használja a központi zárat, ami működik is minden ajtón, kivéve azon, amelyet a pénzérme nem enged zárt pozícióba kerülni. A továbbiakat nem kell elmondani. Ezek az esetek egyre szaporodnak Moszkvától északra, a moszkvai régióban és Oroszország számos más régiójában – írja a portál. Segíts magadon, és isten is megsegít – javasolják, azaz érdemes mindig ellenőrizni a fogantyúkat.

Ugyanez a portál egyébként arról is írt, melyek a legnépszerűbb márkák a tolvajok közt Oroszországban. A legtöbbet a koreai Hyundai termékeiből tulajdonítanak el, a Santa Fe modell az összes ellopott autó 18 százalékát teszi ki. Szeretik a Creta, a Tucson, a Solaris és a Sonata modelleket is. Az ázsiai márkákra rájár a rúd, mert a tolvajok kedvelik a Kia és a Toyota termékeit is. A prémiummodelleket egyébként kevésbé lopják, mint korábban, a középkategóriás autókat azonban annál inkább.

A tolvajokat természetesen sehol sem nézik jó szemmel. Mégis vannak az oroszoknál is bőven, holott más országokhoz képest számukra a rossz nyelvek szerint extra következményekkel is járhat a lebukás, például hirtelen valamelyik ukrajnai fronton találhatják magukat a Wagner hadsereg egyenruhájában.