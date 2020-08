Többen meghaltak az ítéletidő miatt Görögországban

Legkevesebb öt ember életét vesztette a Görögországhoz tartozó Évia szigetén, mert a viharok és az özönvízszerű esőzés áradást okozott.

A fővárostól északkeletre fekvő szigeten előkerült áldozatok többsége, köztük egy csecsemő otthon vagy onnan nem messze halt meg. Két embert még keresnek.

The scary situation in Evia, Greece 🇬🇷 right now with the floods that have claimed the lives of 4 people including an 8 month old baby 😞 pic.twitter.com/JQvvOF7bf6

— Champagne Papadopoulos 🍾🇬🇷 (@DIAS) August 9, 2020