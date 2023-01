A műtárgypiacot figyelemmel kísérő szakmai oldal, az Artnet minden évben közreadja az aukciós toplistáját, és most arra is felhívták a figyelmet, hogy 2020-ban a tíz legjobb tétel közül csak kettőnél volt 50 millió dollár feletti ár. 2021-ben, nagyrészt a Macklowe házaspár válása miatt piacra dobott értékes műgyűjteménynek köszönhetően, mind a tíz legjobb tétel jóval az 50 millió dollár feletti sávban kelt el. 2022-ben a tízes toplista legalacsonyabb ára 80 millió dollár volt, az összes többi tétel efelett kelt el. A tíz legmagasabb áron elkelt műtárgy értéke 1,1 milliárd dollár volt, ami éppen csak nem érte el a 2021-es 1,2 milliárd dolláros szintet.

2022-ben a Microsoft milliárdos társalapítója, a néhai Paul Allen javarészt főművekből álló gyűjteményének aukcionálása mozgatta a piacot. A Christie’s árverezte az anyagot, összesen 1,6 milliárd dollár értékben, ami nagyjából egy teljes tavaszi vagy őszi szezonnak felel meg, összeadva a három nagy aukciósház összeredményeit. Az Allen-gyűjtemény öt darabja is egyenként több mint százmillió dollárt hozott, és a teljes lista nagyjából felét teszik ki. A legjobb tízben mindössze négy mű nem az Allen-gyűjteményből származik.

Andy Warhol: Shot Sage Blue Marilyn, 1964. Forrás: Christie’s

Az első helyen Andy Warhol Meglőtt zsályakék Marilyn (1964) című festménye, amely 195 040 000 dollárért kelt el még májusban a Christie’s árverésén. Ez a mű a kivételek közé tartozik, azaz nem Paul Allen gyűjteményéből, hanem a svájci műkereskedő testvérpár, Doris és Thomas Amman gyűjteményéből származik.

Georges Seurat: Les Poseuses, Ensemble (Petite version), 1888. Forrás: Christie’s

A posztimpresszionista mester, Georges Seurat képe volt a Paul Allen-gyűjtemény árverésének csúcspontja. 149,24 millió dollárért vásárolta meg egy ázsiai vevő a Christie’s november 9-i aukcióján, megnégyszerezve a festő rekordját. A kép legutóbb 1970-ben jelent meg árverésen, és akkor egymillió dollár körüli áron kelt el.

Paul Cézanne: La Montagne Sainte-Victoire, 1888–1890. Forrás: Christie’s

A harmadik helyzett Cézanne olajfestménye, az A Sainte-Victoire-hegység egyike annak a 30 tájképnek, amelyet erről a francia hegységről festett. A 30 kép mindegyike kicsit más nézőpontból ábrázolja a hegyet, de közülük csak öt van magánkézben. Max Carter, a Christie’s 20. és 21. századi művészetért felelős alelnökének közlése szerint Allen 2001-ben szerezte meg a híres alpesi tájképet 35 millió dollárért, ami akkor a második legmagasabb aukción elért Cézanne-ár volt. Most pedig új Cezanne-rekordot állított fel a 137,8 millió dolláros leütéssel, ami 59 millió dollárral meghaladja a korábbi rekordárat.

Vincent van Gogh: Verger avec cypres, 1888. Forrás: Christie’s

A franciaországi Arles-ban, két évvel a halála előtt festette Van Gogh a Gyümölcsöskert ciprusokkal című festményét, amely megdöntötte a művész 1990-es korábbi rekordját. Az arles-i képek többsége múzeumi gyűjteménybe került, mindössze öt van magánkézben. A kép Paul Allen tulajdonában volt, 1998 júniusában vásárolta meg egy gyűjtő házaspártól, és szintén a Christie’s novemberi aukcióján 117,2 millió dollárt fizettek érte.

Paul Gauguin: Maternité II, 1899. Forrás: Christie’s

Paul Gauguin Anyaság II. (1889) című festménye is Paul Allen gyűjteményéből került kalapács alá, és új életműrekordot állított be. Gauguin a Francia Polinéziában töltött tízéves időszaka alatt festette, Allen 2004-ben vásárolta meg, akkor rekordnak számító, 39 millió dollárért. Aztán 2006-ban 40 millió dollár lett Gaugain aukciós rekordja, ami most 105,7 millió dollárra módosult.

Gustav Klimt: Nyírfaerdő, 1903. Forrás: Christie’s

2006 novemberében Ferdinand Bloch-Bauer és felesége, Adél örökösei aukcionáltatták a Christie’s nél az osztrák cukormágnás nácik által elkobzott, majd a restitúció során visszaszerzett négy festményét. Ezek egyike volt Gustav Klimt Nyírfaerdő (1903) című műve. Helen Mirren és Ryan Reynolds főszereplésével, Woman in Gold címmel film is készült erről a képvisszaadásról. Annak idején Paul Allen 40,3 millió dollárért vásárolta meg a Nyírfaerdőt, most 104,6 millió dollárért kelt el, így új Klimt-rekord született.

Lucian Freud: Large Interior, W11 (after Watteau), 1981–1983. Forrás: Christie’s

A Nagy enteriőr, W11 (Watteau nyomán) (1981–1983) című festmény szintén Paul Allen kollekciójából származik. Allen 1998-ban a Sotheby’s New York-i aukcóján szerezte meg, ma már nagyon alacsonynak tűnő, 5,8 millió dolláros áron. Jelenleg ez a kép tartja Freud új aukciós rekordját, miután novemberben 86,3 millió dollárt fizettek érte.

Andy Warhol: White Disaster (White Car Crash 19 Times), 1963. Forrás: Sotheby’s

Tavaly sok Warhol-mű jelent meg az aukciókon, és az év a művész áremelkedését hozta, ami köszönhető valószínűleg annak is, hogy többfelé volt jelentős életmű-kiállítása, és egy újabb dokumentumfilm is kijött az életéről. Az őszi szezon legnagyobb Warholja, a White Disaster (White Car Crash 19 Times) alapja egy autóbalesetet bemutató fénykép volt, amely a Newsweek magazinban jelent meg 1963. június 3-án. A Sothebys’s november 16-án dobta piacra, és 84,5 millió dollárnál állt meg a licit. Ezzel ez lett a harmadik legdrágább Warhol-mű, amelyet aukción adtak el, és az előtte lévő két munka is ebből az autóbalesetes sorozatból származik.

Michel Basquiat: Untitled, 1982. Forrás: Phillips

A Phillips Aukciósház tavaszi nagyárverésén kelt el Jean-Michel Basquiat Cím nélküli (1982) alkotása, amely a művész „aranyévéből”, 1982-ből származott. A japán milliárdos, Maezava Juszaku értékesítette a képet, amelyet 2016 májusában vett meg egy Christie’s-árverésen 57,3 millió dollárért. A mostani 85 millió dolláros leütési ár jól mutatja, hogy néhány év alatt mekkorát nőtt Basquiat árszintje.

René Magritte: L’empire des lumieres, 1961. Fotó: AFP

René Magritte A Fény Birodalma című festménye a huszadik századi művészet legikonikusabb képei közé tartozik, vonzerejét tovább növelte, hogy korábban soha nem szerepelt a piacon, tulajdonosa 1961-ben közvetlenül a művésztől szerezte be, hiszen egyik legfontosabb mecénásának a lánya volt. A Sotheby’s londoni aukcióján még tavaly március elején kialakult 79,8 millió dolláros végső ár jóval meghaladta az előzetes becsértéket, és új életműrekordot állított fel, hiszen a művész korábbi rekordja 26,8 millió dollár volt, amelyet 2018 novemberében ért el. A Sotheby’s mindent megtett a festmény reklámozására, londoni központjának homlokzatát a mű másolatává alakította. A festmény a hatvanas évek óta számos kiállításon szerepelt, többek között a Louisiana Museum of Modern Artban, a San Francisco Museum of Modern Artban, a Szöuli Művészeti Múzeumban és a Musée Magritte-ban volt látható a közönség számára.