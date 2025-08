Csőre töltve: elfogadás előtt az ukrán kereskedelmi megállapodás

„Továbbra is védjük a mezőgazdasági termelőink érdekeit” – áll az Európai Bizottság nemrégiben kiadott közleményében, azt követően, hogy hosszú távú szabadkereskedelmi megállapodást jelentettek be Ukrajnával. Ha a bizottság logikájában a piacvédelmet az jelenti, hogy például több millió tonna búza és 120 ezer tonna baromfihús áramlik be nyomott áron az európai piacra, akkor valószínűleg nagyon mást értenek piacvédelem alatt, mint amit az európai gazdák gondolnak. A háború előtthöz képest ugyanis ennek alapján a sokszorosára növekedne az ukrán import mértéke, jelentős élelmiszer-biztonsági kockázatokat hordozva a fogyasztók számára is. A következőkben az EU és Ukrajna közötti – nemrégiben nyilvánosságra hozott – szabadkereskedelmi megállapodás részleteit ismertetem.

Elfogadás előtt az ukrán kereskedelmi megállapodás: baromfihúsból 120 ezer tonnára emelkedik az importkvóta / Fotó: NurPhoto via AFP

Miért jelent veszélyt az ukrán élelmiszerek beáramlása?

Az elmúlt időszakban részletesen is bemutattuk az ukrán mezőgazdaság és élelmiszeripar működését, de nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az eltérő élelmiszer-biztonsági szabályok súlyos kockázatokat jelentenek. A világon ugyanis az EU alkalmazza a legszigorúbb növényegészségügyi és élelmiszer-biztonsági szabályokat, ezeket a szabályokat azonban csak az európai termelőktől követelik meg, az EU-n kívülről érkező termékekkel szemben nincsenek ilyen elvárások. Ugyanez a helyzet Ukrajnában is, ahol az EU által már évtizedek óta betiltott szerek is forgalomban vannak (pl. atrazin, acatoklór, klórpirifosz). A minőségi szempontok mellett nyilván azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a háború kirobbanása után a hazánkba beszállított ukrán gabonamennyiség 80-szorosára (!) emelkedett a konfliktus előtti évekhez képest, ezzel földbe döngölve a magyar gazdák felvásárlási árait. Ugyanez volt a helyzet a baromfihús, a tojás vagy éppen a méz piacán is.

A háború felülírta a korábbi kereskedelmi megállapodást

2014-ben – a Majdan téri forradalmat követően – társulási megállapodást kötött egymással a két fél, amelyben az európai piacot védve közel 40 termékre vámkontingenst és belépési korlátozást állapított meg az EU. Az orosz–ukrán háború kirobbanása után azonban az unió az ukrán élelmiszerek átszállítása érdekében eltörölte ezeket a korlátozásokat – átmenetileg. Annyira „átmenetinek” minősült ez az intézkedés, hogy két alkalommal is meghosszabbították, így több évig ez határozta meg az Ukrajnával folytatott kereskedelmi (főleg import-) kapcsolatokat.