A Füredről induló, Veszprémmel és Almádival kiegészülő kezdeményezések az egész országra, sőt Európára is hatással vannak. A kulturális örökségünkre támaszkodva, azt kinyitva a jövő felé, megtaláljuk az európai létben a magyarságunkat, a magyarságunkban pedig az európaiságunkat. Európa kulturális fővárosa most itt van, és itt is marad.