Az üzemanyagárak megugrása miatt hiány keletkezett az olyan vegyi anyagokból is, amelyeket például az autóalkatrészek és a gyógyszeripari termékek előállítása során használnak. Ennek hatására tovább nő a nyomás az alapvető cikkek előállítási költségein is - írja a Financial Times.

A benzol, amelynek származékait gumi-, nejlon- és gyógyszeripari termékek előállítására használják, rekordmagasságra, tonnánként 1900 dollárra emelkedett a múlt hónapban Rotterdamban, majd július elején 1780 dollárra mérséklődött az ICIS árupiaci kutatóintézet adatai szerint. Más vegyipari alapanyagok, mint például a toluol és a xilol, amelyeket műanyag csomagolásokhoz és textíliák előállításához használnak, szintén rekordot döntöttek az elmúlt hetekben.

Fotó: Shutterstock

Az üzemanyagok ára is történelmi csúcsának közelében jár, annak ellenére, hogy a nyersolaj világpiaci ára jóval elmaradt a 2008-ban elért rekordártól.

Ráadásul a Brent nyersolaj hordónkénti ára több mint 120 dollárról hordónként 100 dollárra csökkent az elmúlt hónapban, amit a benzinárak várhatóan késéssel, de követnek majd. Ennek ellenére a finomított termékek elérhetősége továbbra is korlátozott maradhat a szakértők szerint.

A nyersolaj árának közelmúltbeli csökkenése ellenére a petrolkémiai elemzők szerint a magas üzemanyagárak arra ösztönözték a finomítókat, hogy soha nem látott mértékben használjanak magasabb feldolgozottsági szintű alapanyagokat a benzin előállításához.

Olyan ez, mintha tej helyett tejszínt öntenénk a kávéba – mondta Zubair Adam, az ICIS munkatársa, majd hozzátette, hogy ezzel tovább nőtt a petrolkémiai alapanyagok árára nehezedő nyomás, amely általában követi az olajár mozgását.

A megnövekedett ráfordítási költségeket azonban nem egyszerű áthárítania a nagy petrolkémiai gyártóknak – mint a Royal Dutch Shell, a TotalEnergies, a német BASF vagy a Covestro és a szaúd-arábiai Sabic –, hiszen a fogyasztói kiadásokra kihatással van az infláció és csökken bizonyos áruk iránt a kereslet - a háztartások próbálják mérsékelni kiadásaikat.

Sriharsha Pappu, az HSBC ágazati elemzői részlegének globális vezetője elmondta, hogy a termelési folyamataikban petrolkémiai alapanyagokat használó vegyipari gyártók általában profitálnak az inflációból, viszont most szenvedtek a növekvő költségektől és a fogyasztói bizalom elvesztésétől.

A legrosszabb dolog, ami történhet, hogy lecsökken a kereslet miközben még mindig probléma van a kínálattal, így az árrések összenyomódnak- mondta.

Fotó: Shutterstock

Steve Jenkins, a Wood Mackenzie vegyipari tanácsadói üzletágának alelnöke szerint több repedés is megjelenhet az ellátási láncokon az elkövetkező hónapokban.

A magas petrolkémiai költségek miatt nagyobb költség oldali nyomás terhelheti az olyan divatcégeket is, mint az Inditex - a Zara tulajdonosa -, az Uniqlo vagy a H&M.

Nincs elegendő puffer a rendszerben ahhoz, hogy el tudjuk nyelni az emelkedő költségeket.