Az európai pénzügyi szolgáltatók folyamatosan haladnak előre a nemek közötti egyenlőség megteremtésében. Igazgatótanácsaikban januárban a nők aránya 42 százalékra nőtt a tavaly júniusi 37 százalékról. A nagyobb részesedést úgy sikerült elérni, hogy tavaly minden második kinevezett nő volt, azaz 8 százalékkal több, mint egy évvel korábban – derül ki az Ernst & Young Global Limited (EY) kutatásából.

Az FTSE 100-as tőzsdeindexet alkotó nagyvállalatok körében az átlag közel 40 százalék volt tavaly az EY és a Cranfield School of Management kutatása szerint. A DBRS Morningstar tavalyi kutatása pedig azt állapította meg, hogy

43 európai bankból mindössze ötnek volt női vezetője 2021-ben.

Az európai szabályozó hatóságok egyre nagyobb nyomást gyakorolnak az állami vállalatokra sokszínű vezetést javasolva nekik. Tavaly április óta a Brit Pénzügyi Felügyelet (Financial Conduct Authority, FCA) a tőzsdén jegyzett vállalatokat kötelezi arra, hogy tegyenek közzé információkat arról, hogyan teljesítenek különböző célok elérésében, közte például a 40 százalékos női képviselet elérésében az igazgatótanácsokban. Az Európai Unió 2026 közepétől írja elő, hogy a nem ügyvezető igazgatósági tagok 40 százaléka és az összes igazgatósági tag 33 százaléka nő legyen. Ha ezt nem teljesítik, akár fel is oszlathatják az igazgatótanácsot.

Hosszú még az út a teljes egyenlőségig. A jogvédők azt is követelik, hogy a cégek az etnikai hovatartozásra is nagyobb hangsúlyt fektessenek. Az FCA decemberben közzétett felülvizsgálata viszont arra világított rá, hogy az alulreprezentált kisebbségekről a vállalatok kevés adattal rendelkeznek, ami viszont esetükben akadályozza a valós célok megfogalmazását – írja a Financial Times.