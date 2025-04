Áramszünet: normalizálódik az élet Spanyolországban és Portugáliában – a kérdőjelek azonban megmaradtak

A spanyol villamosenergia-hálózatot üzemeltető közölte, hogy kedd reggelre gyakorlatilag az ország teljes villamosenergia-igényét biztosítani tudta újból. „Spanyolország összes alállomása működött kedd reggel, de továbbra is dolgoznak a rendszer teljes helyreállításáért” – derült ki a Red Electrica X-en közzétett bejegyzéséből, miután hétfőn áramszünet bénította meg az országot.

Egyelőre nem tudni, hogy miért következett be az utóbbi évek legnagyobb európai áramszünete / Fotó: NurPhoto via AFP

A madridi metró hétfő dél körüli leállása után, kedd reggel 8 órától újból üzemel: a szerelvények 80 százaléka közlekedik. A vasúti infrastruktúrát üzemeltető Adif azonban még arról számolt be, hogy országszerte a legtöbb vonat nem közlekedik.

Pedro Sanchez miniszterelnök szerint

Spanyolország öt másodperc alatt 15 gigawatt villamosenergia-termelés kiesését szenvedte el, ami az ország energiaigényének 60 százaléka.

Az energiaellátás csökkenése miatt a spanyol és a francia hálózatok szétkapcsoltak, ami miatt a spanyol energiarendszer összeomlott – magyarázta Eduardo Prieto, a Red Electrica operatív vezetője hétfő este. Franciaország egyes területein is voltak rövidebb áramszünetek vasárnap este és hétfőn.

A portugál kormány is bejelentette kedd reggel, hogy a hétfői országos áramkimaradás után mindenkinél helyreállították az energiaellátást: „Minden repülőtér működik, még ha Lisszabonban némi fennakadásokkal is, és a vonatok is közlekednek.”. Az iskolák is újra kinyitottak, és az egészségügyi ellátás is teljesen stabilizálódott.

Az áramkimaradás okai egyelőre nem ismertek – mondta Sanchez, hozzátéve, hogy egyelőre semmilyen hipotézist nem zárnak ki.

Luis Montenegro portugál miniszterelnök azonban arról beszélt, hogy „semmi sem utal arra”, hogy kibertámadás állna az áramkimaradás hátterében.

Portugál hálózati tisztviselők szerint azonban a probléma Spanyolországból eredt

– írja a Reuters.

Az áramszünet a zöldenergia nagy próbája volt

Spanyolország a megújuló energiaforrások egyik legnagyobb európai felhasználója, de a hétfői leállás máris vitát váltott ki arról, hogy a nap- és szélerőművekből származó energiaellátás ingadozása miatt az ország villamosenergia-rendszerei sebezhetőbbek-e egy ilyen jellegű kieséssel szemben.