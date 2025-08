Ismét megnyitott a mémrészvények kaszinója

A Bloomberg cikkében felhívja a figyelmet arra, hogy az új tőzsdei csúcsokkal együtt ismét előtérbe került a lakossági befektetők körében egy inkább fogadásnak nevezhető stratégia: a mémrészvények vétele. A mémrészvények árfolyamát nem a fundamentumok, így a vállalat értékének változása vagy makrogazdasági tények, hanem internetes közösségek vélelmei, internetes tartalmak, mémek és a kisbefektetői lelkesedés hajtják.

Ismét előtérbe kerülnek a mémrészvények, a Krispy Kreme árfolyama is kiemelt figyelmet kapott / Fotó: NurPhoto via AFP

A Covid alatt születtek az első mémrészvények

A jelenség 2020–2021 között robbant be, a Covid-világjárvány idején. Akkor az USA-ban

a kiosztott stimuluscsekkek,

a sportfogadási események hiánya,

a kényszerű szabadidő

és az ingyenes kereskedési applikációk (mint a Robinhood)

tömegeket vittek a tőzsdére.

A Reddit közösségi fórum, különösen a WallStreetBets csoport, kulcsszerepet játszott ebben a folyamatban. Az első emlékezetes mémrészvények közé tartozott a GameStop, az AMC Entertainment és a Bed Bath & Beyond. Ezek olyan cégek voltak, amelyek inkább a csőd közelében inogtak, mégis az online közösségeknek köszönhetően árfolyamuk rövid idő alatt sokszorosára nőtt.

Bár a legtöbb mémrészvény 2021 második felére elveszítette korábbi értékének nagy részét, most megújult erővel jönnek az új „sztárok”. Először az online ingatlanirodáról, az Opendoor Technologiesról szóló hírek kerültek be a médiába, de gyorsan jöttek a többiek, például az amerikai kiskereskedelmi lánc, a Kohl’s, a sportkamerákra fókuszáló GoPro vagy a fánkgyártó Krispy Kreme.

A Citadel Securities statisztikái szerint júliusban volt olyan időszak, amikor a lakossági befektetők 19 egymást követő kereskedési napon nettó vásárlók voltak a részvénypiacon.

Ez a leghosszabb ilyen sorozat a 2021-es mémrészvényláz óta.

A nem nyereséges technológiai vállalatokban való kisbefektetői részvétel tíznapos átlaga pedig elérte a 23 százalékot. Ez a legmagasabb szint, amióta a Goldman Sachs kereskedési deskje követi ezeket az adatokat.

A lakossági befektetők a Bloomberg által megkérdezett szakértők szerint – ahogy a Covid idején – most is short squeeze-re spekulálnak. Eszerint egy tömeges, összehangolt lakossági vételi hullám esetén, illikvid piacon az intézményi befektetői short pozíciókat zárni kell, hogy az alapkezelő a túlzott veszteséget elkerülje. Ez nagy volumenű részvényvásárlásokat eredményez, ami felhajtja az árfolyamot. A világjárvány alatt ennek volt némi Robin Hood-i romantikája is, azaz „a kicsik és gyengék összefogva legyőzhetik a hedge fundok-at”. Most ez kevésbé érezhető.