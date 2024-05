Bankvásárlás: még hónapokig titkolózhat az OTP

Lendületesen nyitottak az OTP-részvények a pénteki kereskedésben a vártnál jobb negyedéves profitszámok láttán, az árfolyam megközelítette a 18 600 forintot, innen azonban korrekció indult. Közben véget ért a bank sajtótájékoztatója, itt azonban a leginkább várt kérdésre nem kaptak választ az újságírók, s továbbra is csak feltételezni lehet, melyik uniós bankot szeretné megvásárolni az OTP.

Várni kell még a logó megjelenésére Észtországban

Dráma nincs a piacán, mindössze az előző napi záróár környékére, 18 400 forintra jött le a kurzus.

A Portfolio tudósítása szerint Bencsik László vezérigazgató-helyettes két pozitívumot emelt ki az első negyedév folyamataiból:

• az üzbég banknál a vállalati portfólió stabilizálódott, ez egyből meglátszott az eredményen, az üzbég leánybank 11 milliárd forint profitot ért el, és közel 30 százalékos sajáttőke-arányos megtérülést (ROE) produkált,

• további pozitívum a magyarországi lakossági hitelezés felfutása, ami a piac egészére jellemző volt, a lakáshiteleknél és a fogyasztási hiteleknél is jelentős előrelépés történt.

A mesés profit elmaradt, de nem lehet panasz az OTP-re Közel 240 milliárd forint adózott nyereséget ért el az év első három hónapjában az OTP csoport. A pénteken bemutatott eredmény több mint 8 százalékkal múlta felül a konszenzust és 23 százalékkal a 2023-as bázisidőszakot.

Elhangzott az is, hogy a lakáshitelpiaci aktivitás gyorsan nő, a teljes kihelyezett volumen nagyobb lehet idén, mint amire korábban számított az OTP. A lakossági fogyasztás és beruházás az első negyedéves számok alapján a piac egészében jelentősen növekedhet idén.

Miközben a lakossági hiteleknél már látszik növekedés, a vállalati hiteleknél nem, ám ez nem Magyarország-specifikus, a régióban is ez a trend, a magas kamatú hiteleket inkább törlesztik a vállalatok, az új beruházásaikkal pedig kivárnak.

A bankok és az ügyfelek szintén kivárásra rendezkedtek be azzal kapcsolatban, hogy kedvező, támogatott hitelek megjelennek-e a piacon – fogalmazott Bencsik.

Az újonnan kötött lakáshitelek volumene az OTP várakozása szerint ezermilliárd forint fölé kerülhet (2022-ben 1280, 2023-ban 686 milliárd forint volt). Ezen a piacon az első negyedévben az OTP részesedése 36,5 százalék volt – olvasható a Portfolio beszámolójában.

Azzal kapcsolatban, hogy mikor jelentik be, melyik pénzintézetet veszi meg az OTP, Bencsik László elmondta: akkor tájékoztatnak, amikor biztossá válik egy tranzakció, vagyis amikor aláírásra kerül sor.

A piaci szakértők az eddig megismert részinformációk alapján az észt Luminor Bankot tartják befutónak.

Így értékelte a KH Értékpapír elemzője az OTP első negyedévét:

Várakozásainknál magasabb adózott eredményről számolt be az OTP, amely egyébként az elemzői konszenzus által várt 221,6 milliárdos profitot is felülmúlta, illetve a várakozásunknál (231 milliárd forint) szintén magasabb volt az első negyedévben az eredmény. A bevételek alulmúlták a várakozásainkat, viszont a konszenzusnak megfelelően alakultak, míg a működési költségek is alacsonyabbak voltak, ezzel együtt a működési eredmény 334 milliárd forintra tudott növekedni. Csoportszinten összességében céltartalék-felszabadításra került sor, amely javította a negyedéves profitot, ezzel a konszolidált adózás utáni eredmény éves alapon 23 százalékkal emelkedett. A negyedéves ROE 22,7 százalékos volt, amely még mindig erős profitabilitást jelent a bankcsoportnál.