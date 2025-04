Tőzsdei zuhanás: sokakban most tudatosult, mekkora kockázatot vállaltak

Van miből profitot realizálniuk a pesti tőzsdén most kapituláló befektetőknek. A magyar cégeknek nincs közvetlen amerikai kitettségük, a magyar gazdaság sérülékenysége miatt azonban van ok az aggodalomra a VG-nek nyilatkozó tőzsdei elemző szerint. A spekulánsok már a beszállókat kereshetik, a hosszú távon gondolkodó befektetőknek azonban továbbra is indokolt az óvatosság.