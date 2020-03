Pesti tőzsde: jelentősen erősödtek a vezető részvények

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1764,19 pontos, 4,25 százalékos emelkedéssel, 43 301,39 ponton zárt kedden.

A részvénypiac forgalma kiemelkedően magas, 29,5 milliárd forint volt, a vezető részvények jelentősen erősödtek az előző napi záráshoz képest.

Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője elmondta, hogy a nemzetközi tőzsdék is számottevően emelkedtek, délelőtt az amerikai piacok hétfői emelkedését követték, majd délután újabb felpattanást eredményezett az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed 50 bázispontos kamatcsökkentése. Hozzátette, ez váratlanul érte a befektetőket, hiszen mindenki a március 17-18-i kamatdöntés idején várta ezt a bejelentést.

A hazai vezető papírok közül az OTP a nap nyertese, mely 5,57 százalékkal emelkedett, de a Mol közel 3,8 százalékos, a Richter közel 3,9 százalékos és a Magyar Telekom több mint 1,2 százalékos emelkedése is kiemelkedő – mondta.

Európában is emelkedéssel reagáltak a tőzsdék az amerikai kamatcsökkentésre, zárás előtt a német és a francia index is 2 százalékkal a hétfői záróár fölött volt. Az elemző hozzátette, különösen a légitársaságok papírjai erősek, a Lufthansa például közel 10 százalékkal tudott emelkedni.

Megjegyezte, érdekes, ahogyan az amerikai indexek reagáltak a Fed kamatvágására. Mindenki azt gondolta volna, hogy jelentős felpattanás lesz, ehhez képest eléggé volatilis a kereskedés, az S&P 500 index a BÉT zárása előtt 0,2 százalékos pluszban volt, de volt enyhe mínuszban is. Összevissza mozgott a bejelentés után, és nem egyértelmű az irány továbbra sem – mondta. A vezető elemző szerint a befektetőknek arra érdemes figyelniük, mit mond a Fed elnöke a további kamatpályával kapcsolatban.

A Mol 92 forinttal, 3,77 százalékkal 2530 forintra erősödött, 3,2 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 750 forinttal, 5,57 százalékkal 14 220 forintra nőtt, forgalmuk 16,2 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 5 forinttal, 1,24 százalékkal 408 forintra emelkedett, forgalma 504,2 millió forint volt.

A Richter-papírok ára 260 forinttal, 3,89 százalékkal 6945 forintra nőtt, forgalmuk 8,9 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 3494,23 ponton zárt kedden, ez 73,98 pontos, 2,16 százalékos emelkedés a hétfői záráshoz viszonyítva.