Foci-Eb 2024: a dán férfi labdarúgó válogatott a női focistáknak ajánlotta fel a fizetésemelését

A dán labdarúgó válogatott tagjai lemondanak a fizetésemelésükről a női válogatott javára. A Dán Labdarúgó-szövetség (DBU) bejelentette, hogy sikeres megállapodást kötöttek a játékosokat képviselő szakszervezettel, aminek értelmében, a férfi és női válogatott közötti egyenlő feltételek megteremtése érdekében a férfiválogatottnak járó plusz anyagi juttatások a női csapathoz kerülnek.

Fotó: AFP

A labdarúgó-szövetség az intézkedést rendkívülinek nevezte, és egyúttal azt is bejelentette, hogy a nyári szünet után előnyösebb szerződést készül kötni a női labdarúgó válogatottal.

A férfi csapat úgy döntött, hogy nem kér fizetésemelést (...), hogy javítsa a női csapat körülményeit

– mondta Magnus Hviid szakszervezeti szóvivő az AFP-nek. Hozzátette, hogy még több üvegplafont kell áttörni annak érdekében, hogy a válogatottakon belül egyenlő esélyeket és feltételeket biztosítsanak.

„A dán férfi válogatott ugyanazt az alapfizetést kapják a női válogatottnál és a férfi válogatottnál, valamint jobb biztosítást kaptak a női csapatnál” – mondta Hviid. A május végén aláírt megállapodás azonos meccsbónuszokat ír elő a nők és a férfiak számára az idegenbeli meccseken.

A France 24 beszámolója szerint május végén aláírt megállapodás azonos meccsbónuszokat ír elő a nők és a férfiak számára az idegenbeli meccseken. A DBU és a szakszervezet megállapodott abban, hogy a nyári szünet után előrehozzák a tárgyalásokat a női válogatott új szerződéséről.

Korábban hasonló gesztust tett a svéd férfi labdarúgó válogatott is: 2020 őszén nem kértek fizetést az év hátralévő részében annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a női játékosok juttatásainak a megemelését. Ezt azután jelentették be, hogy a társadalmi egyenlőség ügyében illetékes svéd ombudsman úgy ítélte meg, nem tekinthető diszkriminációnak az, hogy a női labdarúgók kisebb jövedelmet kapnak, mint férfi társaik.

„Ha bárkit megkérdeznek, természetesen senki sem fogja azt mondani, hogy a pénzért focizik, ez inkább a tiszteletről és az egyenlőségről szól” – fogalmazott Kosovare Asllani, a svéd női válogatott tagja, aki jelenleg az AC Milan játékosa. „Számomra természetes, hogy ugyanakkora jövedelem jár a nőknek, mint a férfiaknak” – mondta akkor Emil Forsberg, aki a svéd válogatott mellett a New York Red Bulls labdarugócsapatot is erősít. Ezt követően az angliai és a brazil labdarúgó-szövetség is bejelentette az azonos bérezést a csapatoknál.