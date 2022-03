Keddtől már Magyarországon is elérhető az HBO Max, mely a korábban hazánkban elérhető HBO GO-t váltja, kétszer akkora tartalommal.

A WarnerMedia streamingszolgáltatásán többek között az HBO, a DC, a Cartoon Network és a Max Originals tartalmai is elérhetők lesznek, míg a Warner Bros. mozifilmjeit 45 nappal a premier után találjuk meg a szolgáltatás kínálatában. Szinkron és felirat is elérhető lesz a sorozatokhoz és filmekhez.

Fotó: Shutterstock

A csatornára érkező filmek között elérhetők a tavalyi év olyan sikerfilmjei, mint a Dűne vagy a Godzilla vs. Kong, de az indulás előtti hetekben azt is bejelentette a Sony Pictures Television és a WarnerMedia, hogy Kelet-Közép-Európában is folytatják az együttműködést, így a Sony Pictures Entertainment (SPE) kínálatának több eleme is csak az HBO csatornáin és az HBO Max streamingjén lesz látható.

A frissítés, amelynek keretében az HBO GO-ból HBO Max lesz, folyamatosan zajlik reggel óta.

Az aktív és közvetlen HBO GO-előfizetéssel rendelkező ügyfelek automatikusan átkerülnek az új felületre, ahol 33 százalékos kedvezményt kapnak, tehát az induláskor 1590 forintba kerül számukra az előfizetés.

De az HBO Max kedvezményt kínál a március 31. előtt regisztráló új felhasználóknak is, így ők az előfizetésük teljes időtartama alatt csupán az éppen aktuális díj kétharmadát fizetik. Március 31. után is lesz HBO Max-kedvezmény, ebben az esetben viszont egy évre kell vállalni az előfizetést, de azért csak 8 hónapot kell kifizetni.