Bár a külföldi nyaralások a kint is érvényesülő infláció és a gyenge forintárfolyam együttes hatására tavalyhoz képest legalább 20-25 százalékkal kerülnek többe, utasbiztosításra egyelőre továbbra sem kell a korábbiaknál nagyobb összeget fordítani. A Netrisk.hu biztosításközvetítő portálon a nyár első felében értékesített utasbiztosítások napi átlagdíja 622 forint volt, ami a járványt megelőző, három évvel korábbi 607 forintos szintet mindössze néhány százalékkal haladja meg.

Már mutatkoznak a jelei annak, hogy a biztosítók az emelkedő külföldi kárkifizetési összegeket fokozatosan érvényesítik a díjaikban, de ez legtöbbször együtt jár az adott szolgáltatások térítési limitjeinek emelésével is.

Ez okozhat néhány százalékos átlagdíj-emelkedést az év hátralévő részében, de jelentős megugrásra az erős piaci verseny miatt továbbra sem kell számítanunk” – emelte ki Cseh Anett, a Netrisk.hu termékfejlesztési vezetője.

A nyári átlagos napidíj összege mintegy 100 forinttal marad alatta az év más részeiben tapasztalható szinttől. Ilyenkor ugyanis megnő az Európán belüli autós utazások aránya, amelyek biztosítása több fedezetet (például repülőgépes térítések, télisport-balesetek) eleve nem tartalmaz.

Repülőtéri káosz, visszatérő Covid

Az idei nyári szezonban két egyedi tényezőre különösen érdemes figyelni. A nyár első felében a Netrisk.hu oldalán biztosítást kötő utazók 38 százaléka választotta a repülőgépes utazást. Ugyanakkor egyre több olyan hír lát napvilágot, hogy a reptéri munkaerőhiány miatt jelentős késésekre, sőt, járattörlésekre kerül sor, amelyekről az utasok csak az utolsó pillanatban értesülnek. A kiszolgáltatott helyzetbe kerülő utasok ilyenkor gyakran csak jóval drágább járattal tudnak eljutni a célpontjukhoz, gyakran a kinti tartózkodásukat is meg kell hosszabbítaniuk egy vagy két éjszakával. Sok esetben emiatt lecsúsznak olyan programokról is, amelyeket már előre kifizettek. Ez utóbbiak esetén ráadásul esély sincs arra, hogy emiatt a légitársaságtól kártérítést kapjanak.

Fotó: Kállai Márton / Szabad Föld

Bár az egyes utasbiztosítások szolgáltatásai ezen a területen is jelentősen eltérnek egymástól, általában a járatkésésre, illetve -törlésre vonatkozó szolgáltatások legalább hatórás késés esetén térítenek. Ez a térítés jellemzően a járat késése vagy törlése miatt felmerült, elengedhetetlenül szükséges fogyasztási cikkek (étel, ital, tisztálkodószerek) és szolgáltatások költségeire terjed ki, az adott termékben található összeghatárig. Léteznek olyan módozatok is, amelyekben a Magyarországot érintő járatokat kizárják a térítési körből, vagy alacsonyabb limiteket állapítanak meg rájuk.

Egyes utasbiztosítást kínáló biztosítóknál még a prémiumcsomagban sem található fedezet repülőgépjáratok törlésének vagy késésének esetére. Más biztosítóknál azokban már az alapcsomag is tartalmaz olyan fedezetet, amely legalább a kárenyhítésre elegendő.Az utasbiztosítás megkötésekor tehát mindenképp célszerű előre tájékozódni arról, hogy az adott termék tartalmaz-e ilyen szolgáltatást, és ha igen, az milyen limitig térít” – hívja fel a figyelmet a Netrisk.hu szakértője.

A koronavírusról az idei szezonban viszonylag kevés szó esik, pedig az elmúlt hetekben a világ több részén, köztük Európa jó néhány országában is növekszik a fertőzöttek száma. Biztosítónként igen eltérő, hogy milyen feltételekkel térítenek a koronavírussal kapcsolatos károkra, és az is, hogy pontosan milyen szolgáltatásokat nyújtanak. Vannak, amelyek védettségi igazolványhoz kötik a károk megtérítését és előfordul, hogy egyes fedezetek csak az oltottakra vonatkoznak. Szintén nem egységes, hogy a Covid-fedezet a világ mely országaiban érvényes, és a kártérítés maximális összege is függhet a biztosítótól. Ezért a biztosítási termék kiválasztása előtt célszerű ebből a szempontból is figyelmesen összehasonlítani a lehetőségeket.

Horvátország a nyári favorit

Június 1-je és július 15-e között az online alkuszcég adatai alapján a legtöbben horvátországi útra kötöttek biztosítást, az arányuk meghaladta a 22 százalékot. A nyár második felében a 30 százalékot is elérheti ez a ráta, ami annak is köszönhető, hogy a repülőtereken tapasztalható káoszhelyzet hatására az utazni vágyók további csoportja keres inkább rövidebb autós utat a nyári kikapcsolódás szervezésekor. Olaszországot közel 17 százaléknyian választották, míg a népszerűségi listán Görögország 8, Ausztria 6, Spanyolország pedig 5 százalékos aránnyal áll. Az Európán kívüli összes célpont aránya 3–4 százalék között mozgott, ami kissé elmarad a Covid előtt mért 5 százaléktól.

A többség az utolsó pillanatban köt

A Netrisk.hu-nál az idei nyár első felében megkötött utasbiztosítások 55 százalékát az utazást megelőző napon, vagy az elutazás napján kötötték meg. Két dologra érdemes odafigyelni, ha az utolsó pillanatban kötünk biztosítást: egyrészt a biztosítási fedezet csak az adott nap hátralévő részére vonatkozik, másrészt a szerződéskötés pillanatában Magyarország területén kell tartózkodni. Mivel ilyenkor jellemzően igen kevés idő marad a hosszas mérlegelésre, érdemes olyan összehasonlító oldalon tájékozódni, ahol könnyen áttekinthető felületekkel segítik a leginkább testre szabott biztosítási módozat gyors kiválasztását.