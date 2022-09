Az 1990-es évek óta Svájc Magyarország egyik legfontosabb gazdasági partnerévé vált. Az ottani cégek több mint 4,5 milliárd eurónyi magánbefektetésével az alpesi állam 2020-ban az ötödik számú befektető országgá vált hazánkban.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A kereskedelem is igen élénknek mondható a két állam között: az értéke a Svájci Szövetségi Vámhivatal adatai szerint tavaly mintegy 2,7 milliárd svájci frankot ér el

– sorolta a svájci–magyar gazdasági kapcsolatok mutatóit az ország budapesti nagykövete egy fővárosi környezetvédelmi esemény után a VG-nek adott nyilatkozatában.

Jean-Francois Paroz kifejtette: Svájc és Magyarország hamarosan elindítja a második kétoldalú együttműködési programot az európai kohézióhoz való svájci hozzájárulás keretében.

Ez jó néhány együttműködési lehetőséget kínál majd, és reméljük, hogy hosszú távú partnerségek alakulnak ki a projektrésztvevők között

– mondta a diplomata.

Kiemelte, hogy a svájci vállalatok a kutatás területén különösen erős hálózatokat építenek ki. Példaként említette, hogy az ottani gyógyszeripari cégek és a magyarországi egyetemek közötti kooperáció egyre szélesebb: a biotechnológiában a világ élvonalába tartozó Roche, valamint a Novartis egészségügyi óriásvállalat az idén a Semmelweis Egyetem stratégiai partnere lett. Ezt az együttműködést hivatott erősíteni a november 8-án tartandó svájci–magyar egészségügyi fórum is, ahol a két ország politikusai, üzletemberei és szakértői közvetlen eszmecserét folytathatnak – tette hozzá.

A Nestlé a zászlóshajó

A svájci vállalatok közül 885 van jelen Magyarországon, ahol körülbelül 32 ezer embernek adnak munkát.

A legnagyobb befektető közülük a Nestlé, amely három gyárat is működtet hazánkban

és mintegy 2500 dolgozót foglalkoztat.

Az általam említett svájci gyógyszeripari cégek szintén jó néhány munkahelyet kínálnak, különösen a szolgáltató központokban

– jegyezte meg a nagykövet, aki arról is beszélt, hogy a svájci vállalatok folyamatos beruházásokat hajtanak végre, bővítik üzleti tevékenységüket Magyarországon.

Megelőlegezte egyúttal, hogy néhány nagyon jelentős projektjük is előkészítés alatt áll.

A magyar vállalatoknak szintén vannak befektetései Svájcban, de ezek a társaságok inkább a kereskedelemben, nem pedig a termelésben tevékenykednek.

A fenntarthatóság kiemelt szempont

Jean-Francois Paroz azt ugyancsak hangsúlyozta, hogy a fenntarthatóság nagyon fontos téma a svájci vállalatok számára, és nem csak a nagyobbaknak. A családi tulajdonban lévő kis- és középvállalkozásoknak is egyértelmű zöldcélkitűzéseik vannak, és nem csupán odahaza, de Magyarországon is folyamatosan dolgoznak a károsanyag-kibocsátásuk és a karbonlábnyomuk csökkentésén – fejtette ki.

Ezzel kapcsolatban arra is felhívta a figyelmet, hogy

október elején Svájci Napokat tartanak Debrecenben,

ahol két kiváló környezetvédelmi példával is lehet találkozni. A tubusokat gyártó Neopac annak érdekében, hogy képes legyen saját maga tiszta energiát termelni, napelemparkot épített a gyár épületének a tetejére, a digitális mikronszenzorokat és rendszereket elállító Sensirion pedig egy olyan modern technológiával szerelte fel a nemrég felhúzott üzemét, amely lehetővé teszi számára az energia visszanyerését.