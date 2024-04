A kormány idei legfontosabb célja, hogy újraindítsa a gazdasági növekedést, és ezáltal a vállalkozások, illetve a családok is tovább erősödjenek. „A Nemzetgazdasági Minisztérium azon dolgozik, hogy a növekedés érdekében a 910 milliárd forintos uniós gazdaságfejlesztési források is a lehető leghamarabb a gazdaságba kerüljenek, ezért a már zajló pályázatokon túl több új vállalkozásfejlesztési programot is meg fognak nyitni a közeljövőben – olvasható a tárca közleményében.

Az MFB-pontokon érhető el az új hitelprogram / Fotó: Móricz-Sabján Simon

A növekedést szolgálják a programok

Az pénzügyi támogatásával megvalósuló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz vállalkozásfejlesztést és a munkaerőpiaci aktivitás növelését szolgáló forrásai 910 milliárd forintot tesznek ki. A munkaerőpiaci aktivitás növelését, a munkaerő-tartalékok mozgósítását, a munkában állók képzését és a munkakörülmények javítását 2030-ig több mint 460 milliárd forint uniós forrás (Európai Szociális Alap+) segítheti. A rendelkezésre álló forrásokból az elmúlt időszakban már összesen 272 milliárd forintnyi nyílt meg a pályázók előtt, az alábbiak szerint.

Mintegy 197 milliárd forint a teljes kerete az április 15-én elindult Ifjúsági Garancia programnak, ami azoknak a fiataloknak az elhelyezkedését segíti, akik se nem tanulnak, se nem dolgoznak.

Folyamatban van az 5 milliárd forint kerettel rendelkező kkv-k kapacitásbővítését támogató felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása, ami a négy leghátrányosabb helyzetű régióban segíti a vállalkozások alkalmazkodását a digitális és zöldátálláshoz.

Könnyített feltételekkel újra igényelhető a munkavállalók képzéséhez nyújtott támogatás harmadik szakasza. A pályázat teljes kerete 70 milliárd forint.

Április 30-án nyílik az új keret

A vállalkozások fejlesztését a GINOP Plusz programon keresztül az állam 450 milliárd forinttal támogatja. Ebből a forrásból 2024. április 30-tól az MFB-pontokon a KKV Technológia Plusz Hitelprogram elérhetővé válik, amelynek kerete 155 milliárd forint. A program 0 százalékos hitellel támogatja a kkv-k azon beruházásait, amelyek esetében a vállalkozások rövid és középtávon bevételt termelő, megtérülő technológiákba fektetnének be, azonban a tőke- és hitelpiaci feltételek jelenleg akadályozzák a finanszírozást. A Budapest kivételével az ország egész területén felhasználható, az igényelhető hitelösszeg mértéke pedig 10 millió és 100 millió forint között lesz.

A újraindítása érdekében összességében tehát már 427 milliárd forintnyi uniós forrást hirdettek meg a GINOP Plusz vállalkozásfejlesztést és a munkaerőpiaci aktivitás növelését szolgáló prioritásai keretében, a közeljövőben pedig további új lehetőségek nyílnak meg a pályázók, a gazdasági szereplők előtt.

Segítséget kapnak az álláskeresők és a cégek is

Várhatóan május közepén jelenik meg a 30 év feletti álláskeresők elhelyezkedését segítő pályázat összesen mintegy 150 milliárd forintból, emellett a harmadik negyedévben hirdethetik meg a vállalkozások beruházásait előmozdító további, rendkívül kedvezményes hitelprogram.