Megújulhat a visszaváltási rendszer a Mohunál, a kisboltok profitálhatnak a változásból

Mohu: új fokozatba kapcsol a visszaváltási rendszer – jönnek az új automaták és pontok

2025 nyarára a visszaváltott italpalackok aránya több hónapban is meghaladta a 90 százalékot, ami uniós szinten is kiemelkedő eredmény. A naponta visszaváltott csomagolások száma elérheti a 15 milliót is, a rendszer indulása óta pedig már több mint kétmilliárd darabot gyűjtöttek be.