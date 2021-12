Többek között a Beurer-Hungaria Kft., az MTD Hungária Kft., a Nass Magnet Hungária Kft., illetve a ThyssenKrupp jelentette már be idén, hogy új beruházást hoz Veszprémbe, illetve a régióba, ahol ezeknek is köszönhetően folyamatos a munkaerőigény a vállalatok részéről az autóipar, a feldolgozóipar, az elektronikai ipar és a logisztika területén is.

Erre reagálva a magyar tulajdonú, munkaerőkölcsönzéssel, munkaerőközvetítéssel, diákmunkával, kiszervezett HR-szolgáltatásokkal és bérszámfejtéssel foglalkozó WHC Csoport Veszprémben nyitotta meg 10. hazai irodáját. A képviselete segítségével így közvetlen személyes jelenlétet biztosítva meglévő és jövőbeli partnereinek a régióban.

Veszprém a központja az egyik legdinamikusabban fejlődő hazai régiónak, mely kiváló elhelyezkedése, infrastruktúrája és a jelenlévő tekintélyes felsőoktatási kapacitás miatt várhatóan a jövőben is jelentős gazdasági növekedést ér majd el. Ennek megfelelően a munkaerőpiac is állandó mozgásban van, számos iparágban folyamatosan igény van új munkaerőre. Éppen ezért döntöttünk úgy, hogy kidolgozott expanziós stratégiánk aktuális lépéseként Veszprémben megnyitjuk 10. magyarországi irodánkat, mely a közvetlen jelenlét miatt kiváló lehetőséget teremt számunkra, hogy jelenlegi és jövőbeli partnereinkkel közvetlen és szoros együttműködést folytassunk, a felmerülő igényekre gyorsan és rugalmasan reagáljunk

– hívta fel a figyelmet Göltl Viktor, a WHC Csoport ügyvezetője.

Fotó: Beurer-Hungaria Kft.

A vállalkozás Veszprémbe való települése remélhetőleg enyhíteni tud az évek óta tapasztalható városi munkaerőhiányon, és segíteni tud annak kezelésében

– emelte ki Hegedűs Barbara, Veszprém fenntarthatóságért felelős alpolgármestere a WHC Csoport veszprémi irodamegnyitóján.

Veszprém és környékének folyamatos fejlődése biztosított, hiszen a megyében összesen 48 olyan beruházás zajlik jelenleg, melyekről a világjárvány alatt hoztak döntést az érintett vállalatok tulajdonosai. Az 50 milliárd forint összértékű beruházásokkal összesen tizenkétezer munkahelyet védtek meg.

A fővárost és Pest megyét a veszprémi régió követi a betöltetlen álláshelyek tekintetében. Jelenleg főként az autó- és élelmiszeriparban tevékenykedő partnereink vannak a régióban, de lényegében bármely iparágban jelentkezik létszámigény, legyen az akár szellemi, akár fizikai pozíció, készséggel állunk partnereink rendelkezésére. Veszprémi irodánkon keresztül munkaerőkölcsönzés, munkaerőközvetítés, diák- és nyugdíjas, valamint kismama-szövetkezeti foglalkoztatás, illetve bérszámfejtés, outsourcing szolgáltatásokat nyújtunk partnereinknek

– tette hozzá Dudás Darinka, a WHC Csoport Veszprém megyei területi vezetője.