Az JYSK üzletlánc 200 millió eurós beruházásból létrejött logisztikai bázisa az ország legnagyobb ilyen létesítménye. Ősztől a magyar üzletek mellett már Horvátország, Szlovákia és Szlovénia üzleteit is innen látják el, jövőre pedig az online rendeléseket is Ecserről szolgálják ki – olvasható a cég közleményében.

Fotó: Kallus György / VG

A 2020-ban elindult beruházásnál októberben üzembe helyezték a két 43 méter magas, teljesen automatizált magasraktárat is. Ezekbe egyelőre 13 ezer raklapnyi áru került be, de összesen 209 ezer paletta áru tárolására képes. A 143 ezer négyzetméteres – közel 20 focipálya nagyságú – magyarországi elosztóközpontba jelenleg hetente 150 kamionnyi és konténernyi áru érkezik, de a szállítmányok száma folyamatosan emelkedik: a következő hónapokban már 300 kamion futhat be hetente.

A JYSK új ecseri központja ezzel az ország legnagyobb egyterű elosztóközpontja

– derült ki a logisztikai bázis november 4-ei megnyitóján.

A beruházás a HIPA támogatásával jött létre, az eseményen pedig jelen volt Magyar Levente külgazdasági és külügyminiszter-helyettes is. Magyar Levente megköszönte a JYSK-nek a bizalmat, és hozzátette, a logisztika nagy szerepet játszik Magyarország gazdaságában, az idei első fél évben a logisztikai ágazat adja a szolgáltatások exportjának a harmadát.