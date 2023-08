Korábban a Világgazdaság is beszámolt arról, hogy tizedik celeblistáját jelentette meg a Forbes magazin, most először a 40 legértékesebb magyar celebbel. A címvédő Majka 2023-ban is elnyerte az év legértékesebb magyar celebje titulust.

A magazin friss összeállítása a hazai hírességek pénzteremtő képességét vette górcső alá. Majkának a főcége, a Dyma MM Kft. a tavaly decemberben zárult üzleti évében megdöntötte 2019-es rekordbevételét. A rapper vállalata

384 millió forintot hozott a konyhára. Ez jelentős javulás a tavalyelőtti, 302 milliós évhez képest.

Ám az infláció, a költségek növekedése a televízióműsor-gyártással és előadóművészeti tevékenységgel foglalkozó Dymát is érinti. A 2021-es, 84 millió forintos profit az árbevétel növekedésének ellenére 78 millió forintra csökkent 2022-re. Ennek elsődleges oka az anyag jellegű ráfordítások rohamos ugrása.

Fotó: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

Majkáék tavalyelőtt ezen a költségsoron 192 millió forintot fizettek, tavaly viszont már 276 milliót.

Sebestyén Balázs még Majkánál is nagyobbat tudott dobbantani az üzleti eredményességben. Cége, a Phova Kft. idén, szintén rekordot döntve,

most először ugrotta meg a félmilliárd forintos határvonalat. A főtevékenységeként rádióműsor-szolgáltatással foglalkozó vállalat ráadásul tavalyi, 316 millió forintos bevételét duzzasztotta 503 millió forintra.

A csaknem 60 százalékos árbevétel-növekedés mellett a nyereségesség nem tudott ilyen mértékben növekedni.

A Forbes szerint Majka vállalkozásának példáját követve az anyag jellegű ráfordításoknál látni nagyobb ugrást, 94 millió forintról 260 millióra növekedett a költségsor. Ezzel a tavalyi, 165 milliós nettó eredmény után idén 176 millióval zárja eredménykimutatását a Phova.

Rúzsa Magdi Plagiguel Művészeti Szolgáltató Kft.-jének az árbevétele csökkent, azonban ez annak is betudható, hogy

az énekesnő a három ikergyermeke mellett kevesebb munkát vállalt. De így is 170 milliós árbevételre tett szert 2022-ben, az adózott eredménye pedig 48 millió forint,

sőt év végére a cég 55 millió forintos eredménytartalékot is ki tudott termelni.

A Voiceforce Kft.-t Ördög Nóra a férjével, Nánási Pállal vezeti, a cég bevételének az egyik fele korábban a Nekem a Balaton-os kiskereskedelmi tevékenységből, másik fele pedig a szponzorációkból származott. A 2021-es, 314 millió forintos árbevétel után már látni a sztárok közül az első nagyobb visszaesést: 2022-ben 246 millióra csökkent a bevétel.

Ördög Nóra saját szépségipari márkát is létrehozott, a Helia-D-vel közös együttműködést, a Nora Beautyt 2022 szeptemberében dobták piacra, és a Nekem-boltok mellett a Rossmann 60 üzletének polcain is megtalálhatók a termékei. Az erre alapított közös vállalkozás, a Helia-D & Nóra Kft. annak ellenére nyitott 94 millió forintos árbevétellel és 18 milliós adózott eredménnyel, hogy tavaly még szinte alig, összesen négy hónapot volt a piacon a márka.

Kasza Tibi feleségével és testvérével közös cége, a Manker Beauty Kft. csomagküldő internetes kiskereskedelmi szereplőként forgalmazza a műsorveztő italporait és fogyitablettáit.

A Manker Beauty 2021-ben 783 millió forint profitot hozott a konyhára, amiből 780-at fel is vettek a tulajdonosok. Kasza részesedése 51 százalék, így vélhetően ennek kicsivel több, mint a fele nála landolhatott.

A tavalyelőtti kiemelkedő profitabilitás után ráadásul Kaszáék nem lassítanak. Döbbenetes növekedési ütemmel tavaly már 4,68 milliárd forint volt a Manker Beauty árbevétele.