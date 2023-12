Megkezdte munkáját a hazánkba érkező árhullámok védekezésének koordinálására az Országos Műszaki Irányító Törzs – olvasható az Országos Vízügyi Főigazgatóság közleményében, amiből az is kiderül, hogy a Duna és a Tisza vízrendszerén is komoly vízszintemelkedések indultak el a vízgyűjtőkön lehullott jelentős mennyiségű csapadék és ennek változó halmazállapota miatt.

A tájékoztatás szerint a Duna 2013 óta először elérheti a budapesti alsó rakpartot is, ám

a gyorsan változó időjárási helyzet miatt a előrejelzések terén nagy a bizonytalanság.

Baden-Würtemberget már elérte az árhullám.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A közlemény felidézi, hogy az elmúlt napokban a Kárpát-medencében sokfelé 10–30 mm közötti, az Alpokban ennél jóval több, helyenként 30–70 mm vegyes halmazállapotú csapadék, tehát hó és eső esett, miközben arra is felhívja a figyelmet, hogy a változékony, gyakran csapadékos és szeles időjárás a hétvégén is folytatódik. Több hullámban további 10-20 mm, néhány osztrák vízgyűjtőn pedig akár 25-30 mm csapadék is eshet, ráadásul a vízgyűjtő területeken holnaptól felmelegedés is várható, a fagypont (nulla Celsius-fok) magassága vasárnaptól szerdáig jelentősen, 3 ezer méter körüli magasságba emelkedhet, ami a hóban tárolt vízkészlet további gyors olvadását, lefolyását valószínűsíti.

Mindezek miatt a Dunán és mellékfolyóin árhullámok indultak vagy indulnak meg. Az Országos Vízjelző Szolgálat ma délelőtti előrejelzése szerint karácsonyra a Dunán Nagybajcsnál III. árvédelmi fokozat fölött tetőző árhullám érkezik, Győr térségében pedig az árhullám már holnap elérheti a rakpartot és a csónakházakat is.

Jövő héten tetőzés jöhet

A fővárosban a jövő héten tetőzhet a vízállás, várhatóan a II. fok szintjéhez közel, ellepve az alsó rakpartot. A Rábán és az Ipolyon szintén árhullám várható, az előbbi Körmendnél holnap az I. fok körül, utóbbi a jövő héten I. fok felett tetőzhet a tájékoztatás szerint.

Újabb árhullám érkezik karácsony első napjaira a Tisza vízrendszerén is, a Sajón, az elsőnél némileg magasabb, Sajópüspökinél I. fok feletti tetőzéssel. Az I. fok felé emelkedhet a Zagyva szintje is, míg a Tarnán újból II. fokú készültség várható. A Tisza középső szakaszán jelenleg is több helyen az I. fok feletti vízállások mellett vonul le az árhullám. Az alsóbb szakaszokon várhatóan már a készültségi szintek alatt tetőzik a folyó.

Újabb jelentős tiszai árhullám nem valószínű.

A közlemény hangsúlyozza, hogy a kialakuló árhullámok mértéke, a vegyes halmazállapotú csapadék és a többfelé nulla Celsius-fok közeli hőmérséklet miatt továbbra is nagyon bizonytalan. A vízügyes szakemberek felkészültek az esetleges átrendelésekre is, ha szükséges, kollégáink az ország más részeiről azonnal el tudnak indulni a védekező igazgatóságokra.