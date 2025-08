Bejelentették az új üzemanyagárakat Magyarországon: már csütörtöktől életbe lép, de ez csalódás

Csütörtökön a benzin ára továbbra sem változik, a gázolaj nagykereskedelmi ára tovább csökken, ezúttal bruttó 3 forinttal – írja a Holtankoljak.hu.

Olcsóbb lesz a tankolás holnaptól, a gázolajat használóknak / Fotó: Kocsis Zoltán

A mai átlagárak az alábbiak szerint alakulnak (2025. 08. 06-án):

95-ös benzin: 588 Ft/liter,

gázolaj: 606 Ft/liter.

A jelentősebb árcsökkentési várakozások hátterében az állt, hogy az olajárak ugyan enyhén emelkedtek, de öthetes mélypontjuk környékén állnak. A Brent hordója most 68,40 dolláron áll. Alapvetően az Egyesült Államok–India feszültség lökte mélybe az olajárat. Donald Trump ugyanis magas vámok kiszabásával sújtaná Újdelhit, amiért az továbbra is vásárolja az orosz olajat. Ugyanakkor India egyelőre nem áll kötélnek, megerősítették, hogy kitartanak az orosz olaj vásárlása mellett. Emellett kínálatbővítésről döntött az OPEC+, ami szintén az árak csökkentését segíti. A Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC+) és szövetségesei vasárnap megállapodtak abban, hogy szeptemberben napi 547 000 hordóval növelik az olajtermelést. Az OPEC+ a világ olajtermelésének körülbelül felét termeli ki, és évek óta korlátozta a termelést a piac támogatása érdekében, de a csoport idén egy sor gyorsított termelésnövelést vezetett be a piaci részesedés visszaszerzése érdekében.

Az amerikai nyersolajkészletek 4,2 millió hordóval csökkentek a múlt héten, közölték kedden az Amerikai Kőolajintézet (American Petroleum Institute) adataira hivatkozó források. Ez összehasonlítható a Reuters közvélemény-kutatásának 600 000 hordós becslésével az augusztus 1-jével záruló héten.

Jól teljesít a forint is

Az olajár alakulása mellett a forint árfolyama határozza meg leginkább a Mol döntéseit. A magyar pénz erősödött a dollárral szemben. Míg kedden 346 forint fölött is kellett fizetni egy dollárért, szerda reggel 343 forintnál állt a kurzus. Emellett az üzemanyagár-csökkentési várakozásokat az is fűtötte, hogy tegnap – hasonlóan a maihoz – óvatosat lépett a Mol, kedden is mindössze a gázolaj árát csökkentették, 2 forinttal. Így alakult ez tehát most is, ismét a dízelautósok örülhetnek, ezúttal ugyanis 3 forinttal csökkent a gázolaj ára, érdemes tehát holnapig várni a tankolással, a gázolajat használóknak.