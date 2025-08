Valami megindult a magyar gazdaságban, aminek sokan fognak örülni

„Az mindenesetre valószínűsíthető, hogy az év hátralévő részében a fogyasztás továbbra is bővül, a kérdés csak ennek mértéke. A mostani kiskereskedelmi adat ebben nem mutat sem lassulást, sem gyorsulást az év eddigi részéhez képest” – zárta gondolatait a vezető közgazdász.

Hasonlóan látja a helyzetet Horváth Diána, a Gazdaságelemzési Központ senior elemzője is. Várakozásaik szerint a kiskereskedelem forgalma az év hátralévő részében tovább bővülhet, köszönhetően a reálbérek növekedésének, amely bár lassul ugyan az elmúlt időszakban, de ennek ellenére érdemi maradt. A reálbérek emelkedésével pedig a háztartások jövedelmi helyzete egyre kedvezőbbé válik, ami pedig továbbra is támasztékként szolgál a fogyasztás bővüléséhez.

Horváth úgy véli, hogy ebbe az irányba hatnak a július 1-jétől és október 1-jétől bővülő családtámogatások is, amelyek tovább javítják a gyermekes családok jövedelmi helyzetét, de a következő hónapokban az iskolakezdés is növeli majd a forgalmat egyes szegmensekben. Összességében az év hátralévő részében a fogyasztás további emelkedését várja a szakértő, ami így a gazdasági növekedés fő motorja maradhat.

Kevésbé optimista az adat kapcsán Virovácz Péter, az ING szenior közgazdásza, szerinte ugyanis a kiskereskedelem nem tudott pozitív meglepetéssel szolgálni, mivel a piaci konszenzust alulmúló növekedést nyújtott. Összességében minden szektorban javuló teljesítményt látunk, azonban továbbra sincs jele a tartós, hosszú hónapokon át tartó növekedési szekvenciáknak. Mindez azt jelzi, hogy elég egy apró sokk vagy lakossági elbizonytalanodás és a még mindig alacsony fogyasztói bizalom mellett a fogyasztás növekedése belassul.

„Ami egyelőre biztosnak tűnik, hogy a volatilitás velünk marad majd az év hátralévő részében is, de meglátásunk szerint a növekedés trendje is, hiszen az év vége felé közeledve érkeznek majd a kereslet élénkítését segítő kormányzati intézkedések. Mivel van, ami már életbe is lépett, így a júliusi adatokból már valamelyest kiolvasható lesz, hogy a többletjövedelem milyen mértékben képes megdobni a fogyasztást és az hol csapódik le elsősorban. Az ING Bank idénre továbbra is 2,5–3,5 százalék körüli éves átlagos növekedésre számít a kiskereskedelmi szektorban” – ismertette prognózisát Virovácz Péter.