Autó helyett lakást vesznek most a magyarok, vagy autót is, lakást is? - az utóbbira tippelnek a szakértők

Gyakorlatilag minden évben van nyáron egy kis visszaesés. Így lehet tömören összefoglalni a Hasznaltauto.hu szerkesztőségünknek adott válaszát. Azért kerestük meg a portált, mert az elmúlt időszakban bőven voltak olyan kormányzati bejelentések, például az Otthon Start program, amik az autócsere/vásárlás helyett inkább az otthonteremtést tolhatták a nézelődők figyelmének fókuszába – kíváncsiak lettünk, hogy valóban ez állhat-e használtautó-piac lecsendesedése mögött.

Használt autó vásárlás helyett építkezés? – Vajon mi lehet a vásárlók fejében? / Fotó: Hegedűs Márk

A portál szakértői szerint

lehet összefüggés a két trend között, de ez egyáltalán nem biztos, véleményük szerint ez már „spekuláció” mindössze.

Emlékeztetnek viszont arra, hogy van szezonalitás a használtautó-piacon, a visszaesés évről évre megtörténik, igaz, különböző mértékben.

Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy az idei év eső féléve rekordszintű növekedést hozott, tehát „van honnan csökkenni”. Azt is hangsúlyozták, a kis mínusz ellenére optimisták maradtak, az év további részében erős növekedést várnak.

Enyhe csökkenés

Emlékeztetek arra, hogy a júliusi visszaesés nem volt vészes, korábbi közleményük szerint több mint 5 százalékkal csökkent az érdeklődés a használt autók piacán, miközben az elektromos meghajtás iránti érdeklődés kilőtt: 43 százalékkal emelkedett éves alapon. A hirdetésszám is enyhén visszaesett, miközben az átlagos vételár 7,9 százalékkal 5,06 millió forintra emelkedett. A középsávot jellemző mediánár is emelkedett: 2,63 millióról 2,98 millió forintra nőtt, ami jelzi, hogy nemcsak a prémium, hanem az alsóbb árkategóriákban is megjelent a drágulás.

Az adatokat hajtásláncokra bontva világosan kirajzolódik:

az elektromos autók ára tovább csökkent, míg minden más szegmensben emelkedés történt.

Egy átlagos elektromos modell ára jelenleg 10,44 millió forint, ami 1,8 százalékos csökkenést jelent 2024 júliusához képest.

Ezzel szemben a benzines modellek átlagára 6,7 százalékkal nőtt, a dízeleké 5 százalékkal, míg a hibridek átlagára 4 százalékkal emelkedett. A benzines és dízel hajtású autók iránti kereslet visszaesett, a hibridek tartották magukat, az elektromos autók pedig szinte berobbantak a piacra, esetükben 43,1 százalékkal emelkedett a kereslet.