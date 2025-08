Erste: már most nagyon érdeklődnek az Otthon Start iránt az ügyfelek

Az Otthon Start program tovább emeli a hitelfelvételi kedvet a lakossági piacon, az Erste várakozásai szerint csak az idén 200 milliárd forintnyi pluszkeresletet hozhat a lakáshiteleknél – hangzott el a pénzügyi szolgáltató első féléves eredményeit bemutató szerdai sajtótájékoztatón.

Az Erste által kezelt lakossági ügyfélvagyon június végén már kevéssel maradt el a 7000 milliárd forinttól / Fotó: Vémi Zoltán

Harmati László, az Erste lakossági területért felelős vezérigazgató-helyettese szerint az Otthon Start megjelenése átmenetileg visszavetheti némileg a piaci lakáshitelek iránti keresletet, részben azért, mert a támogatott konstrukció kamatelőnye nagyon jelentős a piaci feltételű kölcsönökhöz képest. Az új konstrukció megjelenése kapcsán ugyanakkor nem indokolt a piac túlfűtöttségéről beszélni – még úgy sem, hogy a lakáshitelek iránti kereslet már most is igen erős –, miután a teljes lakáshitel-állomány GDP-hez viszonyított aránya mindössze 15 százalék körüli Magyarországon, ami még régiós összehasonlításban is nagyon alacsony arány – hívta fel a figyelmet a vezérigazgató-helyettes. Harmati László szerint az Otthon Start megjelenésével jelentősen emelkedhet a támogatott hitelek aránya is a lakossági hitelpiacon, 2026-ra a 60 százalékot is elérheti.

A vezérigazgató-helyettes közölte: az Ersténél már elindult az előregisztráció az új támogatott kölcsönre, hétfőn pedig külön mikrosite-ot is indít a pénzintézet az Otthon Starthoz kapcsolódóan.

Másfélszer több személyi kölcsönt helyezett ki az Erste

A lakossági hitelek iránt egyébként is rendkívül intenzív az érdeklődés az Ersténél: a teljes lakossági hitelállomány 13 százalékkal nőtt egy év alatt, az újonnan kihelyezett állomány 42 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Az új lakáshitelek folyósítása 34 százalékkal haladta meg a 2024 első félévi teljesítményt. Harmati László tájékoztatása szerint a személyi kölcsönöknél több mint másfélszeresére, 69 milliárd forintra emelkedett az új kihelyezések volumene, amelyre korábban még nem akadt példa. A babaváró hitel új szerződéseinek összege ugyan elmaradt a 2024. első félévitől, ám az idén megjelent, szintén speciális terméknek tekinthető munkáshitellel együtt már nőtt a kihelyezés. A kisvállalkozóknál a kihelyezés szinten maradt az egy évvel korábbihoz képest.