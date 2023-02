Az MIT LinQ Catalyst Europe az egészségügyi kutatási projektek támogatására irányuló, egyedülálló képzési program, amely egy különleges módszertan is egyben. Célja paradigmaváltást hozni a kutatás megközelítésében annak érdekében, hogy azok tényleges szükségleteken alapuljanak, eredményeik pedig a való életben kimutatható hatást fejtsenek ki, minél gyorsabban hasznosulva a gyógyításban.

Dr. Palkovics László, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke. Fotó: Májer Csaba József

Az egyik legnevesebb amerikai egyetem által létrehozott program keretében rendeztek workshopot január 25. és 27. között a Széchenyi István Egyetemen. A GE HealthCare-rel együttműködésben megvalósult eseményen a házigazda győri intézmény szervezeti egységein – így például Járműipari Kutatóközpontján, Digitális Fejlesztési Központján – kívül az egyetem számos partnerének kutatói mutatták be az innovatív egészségügyi, orvostechnológiai megoldásokat. A három nap során így a Semmelweis Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, az Állatorvostudományi Egyetem, a győri Petz Aladár Egyetemi Oktatókórház és több egészségügyi megoldásokon dolgozó vállalkozás szakemberei is prezentálták elképzeléseiket.

A csaknem húsz kutatás-fejlesztési téma között található például az emlőrák diagnosztizálását segítő szoftver, a mesterséges intelligencia által vezérelt, tüdőbetegek számára fejlesztett távoli betegmegfigyelő rendszer vagy egy szemmozgás-érzékelő szemüveg, amelyet a súlyos szédüléssel járó betegség diagnosztizálására fejlesztettek.

„A »From Research to Impact« Workshop kitűnő alkalom arra, hogy bemutassuk a Catalyst program módszertanát, amely újszerű megközelítésben gondolja át az akadémiai kutatásokat. A program révén azok az innovatív és hatékony megoldások kerülhetnek azonosításra, amelyek még megoldatlan orvosi és egészségügyi szükségletre kínálnak megoldást. A Széchényi István Egyetemmel és a GE HealthCare-rel együttműködve küldetésünk, hogy fokozzuk az orvosbiológiai kutatások várható, valós hatását az egészségügyi technológiákra a régióban, és növeljük annak a valószínűségét, hogy az új fejlesztések megoldatlan egészségügyi kihívásokra adnak választ és érdemi hatással lesznek társadalmunkra” – osztotta meg gondolatait Martha Gray professzor, az MIT LinQ igazgatója és a Catalyst program vezetője.

Martha Gray professzor, az MIT LinQ igazgatója és a Catalyst program vezetője. Fotó: Májer Csaba József

„A Széchenyi István Egyetem a technológiai területeken jelentős hagyományokkal és tudással rendelkező intézményként egyre nagyobb szerepet kíván betölteni az orvostechnológiai kutatásokban is. Örülünk, hogy ezen törekvéseinket már nemcsak a Semmelweis Egyetemmel és a Petz-kórházzal partnerségben Győrben megvalósuló Egészségtechnológiai Campusunk segíti, hanem a világszínvonalú MIT LinQ Catalyst Europe program is. Célunk, hogy intézményünk a komplex gazdasági kihívásokra válaszoló, valódi technológiai egyetemmé váljon” – hangsúlyozta dr. Palkovics László, a Széchenyi István Egyetemet fenntartó Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke.

„A Széchenyi István Egyetem számára kiemelten fontos, hogy kapcsolódjon európai uniós és nemzetközi programokhoz különböző tudományterületeken, hogy még láthatóbbá váljon a globális felsőoktatási térben. Ez persze lehetőséget ad oktatóinknak és hallgatóinknak is arra, hogy a legkitűnőbb partnerekkel működjenek együtt, ami intézményünk egyik küldetése. Örülünk, hogy az MIT LinQ Catalyst Europe workshopon nemcsak egyetemünk és a győri kórház technológiai partnersége révén született projektek kerülnek terítékre, de a Semmelweis Egyetemről, az Állatorvostudományi Egyetemről és más hazai egyetemekről is kitűnő kutatási ötletek érkeztek. A Magyar Rektori Konferencia Nemzetközi Bizottságának elnökeként úgy látom, hogy az ilyen típusú, nemzetközi nagyvállalatokkal és világhírű egyetemekkel közösen megvalósított programok nagymértékben segítik a hazai egyetemek nemzetköziesítési törekvéseit és versenyképességének erősödését. A három éve megvalósult struktúraváltás a magyar felsőoktatás számára rendkívüli szabadságot és nyitottságot eredményezett. Ahhoz azonban, hogy át tudjuk venni a legsikeresebb nyugati-európai és észak-amerikai egyetemek működési mintáit, kultúraváltásra is szükség van. Ebben a folyamatban is nagy segítség az MIT LinQ Catalyst Europe program” – fogalmazott dr. Lukács Eszter, a Széchenyi Egyetem nemzetközi stratégiai elnökhelyettese.

A workshop megnyitójára megtelt a Széchenyi István Egyetem Menedzsment Campus épületének konferenciaterme.. Fotó: Májer Csaba József

„Egyre nagyobb az igény a célzottabb, innovatívabb megoldásokra a betegközpontú, hatékony egészségügyi ellátásban, az ilyen irányú kutatás-fejlesztés pedig a GE HealthCare stratégiájának lényeges eleme. Szakmai, ipari és digitális szakértelmünkre építve szívesen dolgozunk együtt a Széchényi István Egyetem szervezésében megvalósuló MIT LinQ Catalyst Europe szakmai műhelyen keresztül a tudományos, klinikai és ipari partnereinkkel és az egészségügyi innovatív megoldásokon dolgozó kutatókkal annak érdekében, hogy már korai szakaszban is elősegítsük a hazai egészségügyi fejlesztések megvalósulását és alkalmazását” – mondta Ferenczi Lehel, a GE HealthCare adat- és elemzési igazgatója.