A last mile szállítás a logisztika fontos, de költséges része. A szállítás típusától függően a teljes szállítási költség 35–50 százalékát teszi ki, így optimalizálása kulcsfontosságú a logisztikai hatékonyság maximalizálása és a nyereség növelése szempontjából. Sőt, ahogy már említettük, a vállalat utolsó mérföldes szállítási teljesítménye jelentős hatással van a vevői elégedettségre is. Azt azonban nem árt tudni, hogy számos kihívást is jelenthet a vállalkozások számára, különösen akkor, ha harmadik fél szolgáltatásaira támaszkodnak a szállítás során, kivéve persze, ha a DODO mesterségesintelligencia-alapú portfóliós csomagját választják, ahol az összetett logisztikai folyamatok koordinálásával a cél a hatékonyabb és fenntarthatóbb városi logisztika realizálása.

A hatékony utolsó mérföldes szállítás rengeteg előnnyel jár a vállalkozások számára, amelyek közül a legfontosabbak a következők!

Növeli az ügyfélélményt: az ügyfelek már nemcsak a termékek minőségét és kedvező árát várják el, hanem a kiváló szolgáltatást is. A gyors, pontos és rugalmas szállítás növeli az ügyfelek elégedettségét és bizalmát, ami hosszú távon hűséget és ismételt vásárlást eredményez. Egy kutatás szerint az ügyfelek 96 százaléka nagyobb valószínűséggel vásárol újra egy cégtől, ha elégedett volt az utolsó mérföldes kézbesítéssel.

Megteremti a versenyelőnyt: a hatékony utolsó mérföldes kézbesítés lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy kiemelkedjenek a versenytársaik közül, és megfeleljenek az ügyfelek magas elvárásainak. A szállítási idő, a szállítási költség, a szállítási mód és a szállítási nyomon követés olyan tényezők, amelyek befolyásolják az ügyfelek vásárlási döntéseit. Egy kutatás szerint az ügyfelek közel fele választ legközelebb egy másik márkát, ha az eredetileg kiválasztott cég nem tudta teljesíteni a szállítási igényeit.

Csökkenti a költségeket: A hatékony last mile kézbesítés jelentősen csökkentheti a vállalkozások szállítási költségeit, amelyek a teljes logisztikai költségek akár 50 százalékát is kitehetik. A szállítási folyamat optimalizálása, a szállítási útvonalak tervezése, a szállítási kapacitás kihasználása, a szállítási hibák minimalizálása és a szállítási visszaküldések csökkentése mind hozzájárulhatnak a költséghatékonysághoz.

Az utolsó mérföldes kézbesítés kihívásai

Az utolsó mérföldes kézbesítés tehát nem mentes a kihívásoktól, amelyeket a vállalkozásoknak meg kell oldaniuk, ha harmadik fél szolgáltatásaira támaszkodnak a szállítás során. Ezek a kihívások a következők.

A harmadik fél minőségének és megbízhatóságának biztosítása. A harmadik fél szolgáltatásaira támaszkodó vállalkozásoknak biztosítaniuk kell, hogy a szállító partnerek megfeleljenek a minőségi és megbízhatósági követelményeknek, és képesek legyenek teljesíteni az ügyfelek elvárásait. A harmadik fél szolgáltatásainak kiválasztása, ellenőrzése, értékelése és menedzselése kritikus fontosságú a sikeres utolsó mérföldes kézbesítés érdekében.

A szállítási folyamat átláthatóságának és nyomon követhetőségének biztosítása. Fontos, hogy a szállítási folyamat átlátható és nyomon követhető legyen mind a vállalkozás, mind az ügyfél számára. A szállítási folyamat átláthatósága és nyomonkövethetősége növeli az ügyfelek bizalmát és elégedettségét, valamint lehetővé teszi a szállítási teljesítmény mérését és javítását.

A szállítási folyamat rugalmasságának és testreszabhatóságának biztosítása. Kardinális kérdés továbbá, hogy a szállítási folyamat rugalmas és testre szabható legyen, hogy megfeleljen az ügyfelek változó igényeinek és preferenciáinak. Ez lehetővé teszi, hogy a vevők saját preferenciáik szerint válasszák ki a szállítási időt, a szállítási helyet, a szállítási módot és a fizetési módot, valamint hogy módosítsák vagy töröljék a szállítási rendelést, ha szükséges.

Az utolsó mérföldes kézbesítés optimalizálása

A vállalkozások számára fontos, hogy optimalizálják az utolsó mérföldes kézbesítést, hogy kihasználják az előnyöket, és kezeljék a kihívásokat, amelyekkel szembenéznek a harmadik fél szolgáltatásaira támaszkodva. Az utolsó mérföldes kézbesítés optimalizálása hozzájárulhat az általános üzleti növekedéshez, mivel növeli az ügyfélélményt, megteremti a versenyelőnyt és csökkenti a költségeket. A last mile kézbesítés optimalizálásának egyik fő módja a technológia vagy az innovatív megoldások alkalmazása, amely segíthet a vállalkozásoknak javítani a szállítási folyamat hatékonyságát, pontosságát, sebességét és biztonságát.