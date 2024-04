Egy jól megtervezett és kivitelezett szellemitulajdon-védelmi stratégia kulcsfontosságú a vállalkozások stabilitásának és piaci értékének növelésében. Jócskán megerősíti jövedelemtermelő képességeiket, és előnyt biztosít a versenytársakkal szemben. Mindezek együttesen segítik a vállalatokat abban, hogy megszilárdítsák pozíciójukat a piacon, teljes mértékben kiaknázva a szellemi tulajdon gazdasági lehetőségeit.

„Az emírségek a szellemi alkotások regisztrációjának egyik globális központja. Olyan nagyvállalatok, mint például a Microsoft, itt regisztrálják szellemi alkotásaikat, kihasználva az ország kedvező adózási környezetét és a tulajdonjog elidegeníthetetlen jellegét az iszlám jogrend szerint. Ez is bizonyítja, hogy a jogrendszer és az adózási környezet ideális a szellemi tulajdon védelmére és hasznosítására” – avatott be Szabó Kinga Judit, az AL MANAL BEACON LLC alapító-ügyvezetője.

Szabó Kinga Judit, az Al Manal BEACON LLC. alapító-ügyvezetője / Fotó: Al Manal BEACON LLC.

Ahol nem bűn sikeresnek lenni

Számos előnnyel jár, ha cégalapításra az Egyesült Arab Emírségeket választjuk, hiszen egy olyan országról van szó, ahol a vezetésnek konkrét víziója van a jövőre nézve. Céljuk, hogy minden ott élő ember számára lehetőséget biztosítsanak a sikerre. A vállalkozók nem szembesülnek azzal a helyzettel, hogy kiváló eredményeik miatt nagyobb adókat, járulékokat kell fizetniük. Ellenkezőleg, egyszerű, fix összegű szolgáltatási díjak és egyszerűsített adózás van, így a nagyobb bevétel nem hoz magával arányosan nagyobb terheket, ezáltal a siker jutalmazása érvényesül, nem a büntetése.

„Az Egyesült Arab Emírségekben a cégtulajdonosok szabadon, béklyóktól mentesen építhetik a jövőjüket. Itt nem akadályozza őket a múlt terhe vagy a felesleges bürokrácia. Lehetőségük van arra, hogy víziójukat követve haladjanak előre” – jegyezte meg Szabó Kinga Judit.

Mindenkinek van szellemi tulajdona

Alapvető fontosságú megértenünk, hogyan alakíthatjuk ki és óvhatjuk meg azt az értékes tudást, amelyet létrehoztunk, és hogyan termelhetünk ebből további jövedelmet. A többség nem is tudja, mennyire jelentős szellemi tulajdonnal rendelkezik, azt hiszik, nekik olyan egyáltalán nincs.

„Valójában minden vállalkozás birtokol valamilyen egyedi elemet, legyen az a cég neve, logója, üzleti folyamatai, vagy az influencerek és a közösségi média szakemberei esetében egy jelentős követőtábor. Ezek mind szellemi alkotások, melyek védelmére gyakran nem fordítunk kellő figyelmet, amíg nem szembesülünk azzal a helyzettel, hogy ötleteinket és stratégiánkat mások ellopták vagy lemásolták, ezzel komoly versenyhelyzetet teremtve számunkra a piacon” – hangsúlyozta a dubaji vállalkozásalapítási szakértő.

Fotó: Al Manal BEACON LLC.

Nem muszáj a hosszabb utat választani

Sokan úgy gondolják, hogy a szellemi alkotások levédése hosszadalmas és költséges folyamat, ami akár másfél-két évig is eltarthat. Valóban, sok esetben ez a gyakorlati tapasztalat. Viszont a Berne-i Egyezmény lehetővé teszi, hogy a világ 181 országában egyszerre végezzük el a szellemi alkotások levédését, ami jelentősen csökkenti a költségeket, és mindössze 21 napra rövidíti az időtartamot. Ez különösen fontos, mivel a szellemi alkotások esetében az idő kritikus tényező: ha a levédés nem történik meg elég gyorsan globális szinten, fennáll a kockázata annak, hogy valaki keresztülhúzza a terveinket.

„A szellemi alkotások védelme, azok strukturálása, valamint a vállalati elemeinek kialakítása egy rendkívül előnyös és hasznos eljárás, amely során a szellemi alkotások értékének felülvizsgálata és hitelesített értéktanúsítványokkal történő ellátása valósul meg. Amikor ezeket az értékeket a pénzügyi kimutatásokba integráljuk, felszínre kerül a vállalat valódi értéke. Ennek eredményeként a vállalkozás nemcsak vonzóbbá válik a befektetők számára, hanem jelentősen növeli a tőkeerejét is” – mutatott rá az AL MANAL BEACON LLC alapító-ügyvezetője.

Saját értékelési modell

Világszerte számos jogász képes a regisztrációs folyamat elvégzésére, azonban az AL MANAL BEACON LLC egy innovatív értékelési modellt dolgozott ki a szellemi alkotások értékének felmérésére. Módszerük egyedülállóságához az is hozzájárul, hogy megállapodást kötöttek egy londoni tanúsító intézettel, amely legfeljebb két hét alatt hitelesíti az általuk számított értéket, és értéktanúsítványt állít ki. Ezek a tanúsítványok teljeskörűen megfelelnek a due diligence követelményeinek, így amennyiben bármely vevő vagy befektető meg kívánja vizsgálni a vállalat értékét, ezek a dokumentumok minden szükséges információt biztosítanak.

„Ez a képesség már önmagában is ritkaságszámba megy, de emellett kidolgoztunk egy módszert arra is, hogyan lehet a szellemi alkotásokból származó vagyont értékpapírosítani. Ez a fajta értékpapír minden szempontból megfelel az értékpapírokkal kapcsolatos szabályozásnak, és számos új lehetőséget nyit meg, például az alkalmazottak premizálására, anélkül, hogy részesedést adnánk nekik a vállalatban. Emellett lehetőségeket teremt befektetések bevonására is, például startupok fejlesztéséhez, ahol szellemi alkotások részvényeit ajánljuk fel a befektetőknek tulajdonrész helyett” – világított rá Szabó Kinga Judit.