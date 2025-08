Aki ezeket a lépéseket követi, felkészült lesz az Otthon Start indulásáig

A bankok kiemelt közvetítő partnereként széles kapcsolatrendszerrel rendelkezünk. Szakemberek ajánlásában is tudunk segíteni, például értékbecslő, ügyvéd, ingatlanközvetítő.

Kalkulációkat készítünk, a piaci hitelek esetében is elhozzuk a maximálisan elérhető kedvezményeket. Aki kimarad most ebből a lehetőségből, annak is tudunk segíteni kedvező hitelt találni.

Előkészítjük a teljes hitelkérelmi dokumentációt, azzal párhuzamosan, ahogy az ügyvéd készíti az adásvételi szerződést. Végig menedzseljük az egész hiteligénylési folyamatot és minden mérföldkőnél jelentkezünk. Bankfiókba már csak a szerződéskötéshez kell menni.

Hamar elinflálódik a hitel

A Grantis BankSelect hitelkalkulátora le tudja modellezni az inflációs hatást. Az 50 millió forintos fix kamatozású, 25 éves futamidejű hitel havi 237 106 forintos törlesztőrészlete két év múlva jelenértéken 218 906 forintot fog érni, évi 4 százalékos inflációt feltételezve. 10 év múlva pedig már csak 159 043 forintot. És közben a bérek várhatóan emelkednek, a hiteltörlesztő viszont nem.

A hiteltörlesztést érdemes összehasonlítani az albérlettel is. Szoktunk találkozni azzal a dilemmával, hogy az emberek szeretnének az albérletből saját otthonba költözni, de tartanak attól, hogy mi történik akkor, ha nem tudják fizetni a törlesztőrészletet, például egy munkahely elvesztés miatt. Ezzel kapcsolatban van egy megnyugtató hírünk, a bankokkal lehet tárgyalni (még könnyebben is, mint a bérbeadókkal), például a törlesztés szüneteltetéséről, meghosszabbításáról.

Az Otthon Start lakáshitel törlesztője a futamidő alatt végig fix marad. Az albérleti díjak viszont jellemzően folyamatosan emelkednek, az eddigi tendenciák alapján három évente hozzávetőlegesen 50 ezer forinttal.

Ma Budapesten az átlagos albérleti díjak 260 000 forint körül alakulnak, az Otthon Start hiteltörlesztője még a legmagasabb igényelhető összeg, 50 millió forint esetén is 237 106 forint.

A 3 százalékos hitel pénzügyileg jó lehetőség, hiszen a piaci hitelek árának nagyjából a feléért lehet hozzájutni a hitelhez. Sok házaspár is érdeklődik a kedvezményes hitel iránt, akik számára kedvező, hogy a rendelettervezet alapján elég az egyik félnek megfelelnie annak a feltételnek, hogy nem lehet 50 százaléknál nagyobb ingatlan tulajdonrésze.