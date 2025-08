Dél-Amerikába kell utazni, ha a világ legjobb éttermét keresi – brutálisan pörgeti a turizmust a fine dining

Bangkok, Tokió, Kairó: Kelet-Ázsia és a Közel-Kelet is feltörekvőben

A 2025-ös listán Ázsia különösen erős pozíciót szerzett: a Bangkok Gaggan nevű étterem (6. hely) nemcsak a ranglistán, hanem a befektetői érdeklődés térképén is előkelő helyet kapott. Az étterem köré teljes utcaszintű vendéglátónegyed épült, amely több tucat vállalkozást húzott magával.

Tokió is stabilan tartja pozícióit – a Sézanne a 7. lett, miközben a Florilege és más japán helyek is visszatérő szereplői a listának. Tokióban a fine dining szektor a GDP 0,2 százalékát is kiteheti, különösen a belső fogyasztás és a prémium-alapanyagok kereskedelme révén.

Érdekességként a CNN kiemelte a One to Watch díjas kairói Khufu’s éttermet is, amely az egyiptomi turizmus új arcát képviseli. A díj után több közel-keleti befektető is jelezte érdeklődését hasonló konceptéttermek elindítására, főként Dubajban és Dohában.

A legjobb éttermek jelentős pénzt mozgatnak meg

A CNN értékelése szerint a World’s 50 Best Restaurants lista mára nem csupán kulináris elismerés, hanem valódi gazdasági indikátor lett.

A top 10-ben szereplő helyek éves bevétele jellemzően 4–8 millió dollár között mozog, de közvetett hatásuk a városi turizmusban ennek a többszöröse lehet.

A ranglistán szereplő éttermek köré komplett gasztronómiai ökoszisztémák épülnek: helyi termelők, borkereskedők, dizájnerek és vendéglátóipari szolgáltatók százai profitálnak belőle.

A lista ráadásul regionális átrendeződéseket is előrevetít: míg korábban

Párizs,

London

és New York

uralta a mezőnyt, ma már Lima, Bangkok és Tokió diktálja a tempót – nemcsak a konyhában, hanem a vendéglátás vezérelte növekedési stratégiákban is.