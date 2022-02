Szombaton ragyogóan napos, friss időre számíthatunk. A kevés felhőből kizárt a csapadék. Reggel -2, délután +6 fok körül alakul a hőmérséklet. A változó irányú szél gyenge marad – olvasható a köpönyeg.hu előrejelzésében.

Vasárnap aztán a Dunától keletre már megjelennek a rétegfelhők és borongósra fordul az idő, de a Dunántúlon még lesz napsütés. Keleten jelentéktelen csapadék előfordulhat. 3 és 9 fok között változik a hőmérséklet. A délkeleti szél többfelé lesz élénk, néhol erős.

A jövő hét a a Dunától keletre továbbra is erősen felhős idővel kezdődik, míg a Dunántúlon hosszabb időszakokra is kisüt a nap. Északkeleten főleg az esti óráktól valószínű kisebb eső, zápor. 5 és 12 fok közötti értékeket mérhetünk délután. Majd keddtől gyakran lesz erősen felhős az ég, de csak szórványosan fordul elő záporeső. Enyhe idő lesz: délutánonként 10-12 fok is lehet.