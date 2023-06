Kutatók egy csoportja szerint itt az ideje a taurin széleskörű klinikai vizsgálatának, miután állatkísérletek szerint a táplálékkiegészítő – mely sokáig Magyarországon is az energiaitalok alapvető összetevője volt –lelassítja az öregedési folyamatot, hosszabb és egészségesebb életet okozva ezzel.

A taurin egyébként természetes módon is jelen van a szervezetben, ám a kor előrehaladtával annak szintje csökken, azonban egereken és majmokon végzett kísérletek szerint annak mesterséges pótlása az öregedés jeleinek megtorpanását vonta maga után, sőt az egerek tovább is éltek a kísérletek során.

Fotó: Shutterstock

Dr Vijay Yadav, Columbia Egyetem professzora, aki a kutatást is vezette szerint ezen eredmények az emberek számára is relevánsak, ezért lenne szükség az aminosav klinikai vizsgálatára. A Müncheni Műszaki Egyetem professzora szerint a kísérletet placebót és taurint kapó személyek összehasonlításával lehetne elvégezni, és bár

azt nehéz lenne vizsgálni, hogy valóban tovább élnek-e a kísérlet alanyai, arra fény derülhetne, hogy tovább maradnak-e egészségesek, ami az orvostudomány célja.

Yadav csoportja 2012-ben összpontosított a taurinra, mint az öregedési folyamat egy elemére, miután vérminták elemzése során felismerték, hogy a taurinszint drámai mértékben csökken a kor előrehaladtával az egereknél, a majmoknál és az embereknél is. 60 éves korra a taurinszint az öt éves kori harmadára csökken az embereknél.

Ezen felismerés után először középkorú egereket kezdtek el vizsgálni és a taurint kapó rágcsálók egészségesebbnek és fiatalabbnak tűntek társaiknál, csontjaik sűrűbbek voltak, izmaik fejlettebbek, memóriájuk jobban működött és az immunrendszerük is fiatalabbnak tűnt.

Az öregedés szinte összes tünetét enyhítette a taurin.

Ráadásként a hím egerek 10, a nőstények 12 százalékkal tovább éltek, ami az egereknél csak 3-4 hónapot jelent, de az embereknél hasoinló javulás már 7-8 évet is kitehet. Az egereknek adott dózis emberi megfelelője napi 3-6 gramm lehet.

Fotó: Shutterstock

Ezt követően makákókon végeztek kísérleteket, ahol azt tapasztalták, hogy a taurin megállította az elhízást, csökkentette a vércukor szintjét, javította a csontok sűrűségét és az immunrendszert. Yadav szerint vannak jelei annak is, hogy a táplálékkiegészítő az emberkre is hasonló hatást gyakorol, így 12 ezer 60 feletti európai adatainak elemzése során arra jutottak, hogy a magasabb taurinszint kevesebb elhízássaé, 2-es típusú cukorbetegséggel és magas vérnyomással és alacsonyabb szintű gyulladásokkal társult. Megerőltető kerékpáros edzések pedig növelték az anyag szintjét a Science-ben megjelent jelentés szerint.

Ugyanakkor

klinikai vizsgálat nélkül a tudósok nem javasolják, hogy növeljük taurinbevitelünket tablettákkal, energiaitalokkal vagy ép étrendünk változtatásával

– írja a The Guardian. Taurint a szervezetünk is termel, de húsban és kagylóban is előfordul, ám a legtöbb egészségesebb étrend sok zöldséget és gyümölcsöt is tartalmaz. Az energiaitalok – melyek többsége Magyarországon nem is tartalmaz taurint – pedig más szerket is tartalmaznak, melyekből a túlzott bevitel káros lehet. Éppen ezért lenne szükség további vizsgálatokra.