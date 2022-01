Bár még mindig kiugróan magas napi koronavírus-esetszámokat regisztrálnak Európa-szerte az omikron variáns rendkívül gyors terjedése miatt, a kontinens országai már a járványügyi korlátozások feloldását tervezik a gazdaság újjáélesztése érdekében – számolt be a CNBC. Ennek oka, hogy a Covid-19 omikron változata már nem okoz olyan súlyos lefolyású megbetegedéseket, mint a a koronavírus korábbi változatai, ráadásul az emlékeztető oltások is jelentősen javítják fertőzés ellen kialakult védettség szintet.

Angliában csütörtöktől megszüntették a maszkviselési kötelezettséget és az oltási igazolást sem kell felmutatni az angliai intézményekbe való belépéskor. Boris Johnson hangsúlyozta, hogy a korlátozások feloldását a sikerű nagy-britanniai oltási kampány tette lehetővé, és az, hogy a koronavírus omikron-variánsa okozta fertőződések száma az elmúlt hónapok nagyon gyors felfutása után a jelek szerint immár tetőzött.

Fotó: Shutterstock

Hollandiában az elmúlt hónapokban a legszigorúbb korlátozási intézkedések voltak érvényben egész Európában, amikor az ünnepek előtt részleges kijárási tilalmat rendeltek el. Szerdától azonban újra kinyithattak a bárok, éttermek és múzeumok, este 10 óráig azonban be kell zárniuk. A fizikai távolságtartási szabályok továbbra is érvényben vannak, és továbbra is azt tanácsolják a lakosoknak, hogyha lehet, otthonról dolgozzanak, és korlátozzák az otthonukban fogadható vendégek számát.

Dániában február 1-től törlik el a koronavírus miatti korlátozásokat: a dán kormány szerdán adott ki közleményt arról, hogy a koronavírus 2022. január 31. után már nem minősül a társadalomra nézve kiemelkedően veszélyes fertőzésnek. Azonban nem minden szabályt oldanak fel, az idősek otthonában például továbbra is kötelező lesz a maszkhasználat.

Dániában már január második hete óta az omikron variáns BA.2 változata teszi ki a fertőzések nagy részét

annak ellenére, hogy a világ többi részén továbbra is a BA.1-es variáns a meghatározó: az összes koronavírus-fertőzés 98 százalékáért felelős.

Míg az Egyesült Királyságban már tetőzött a járvány, és csökken a fertőzések száma, addig Franciaországban és Németországban rekordokat döntenek a napi esetszámok.

Franciaországban szerdán több mint 428 ezer új Covid-fertőzöttet azonosítottak egy nap alatt. De Olivier Veran francia egészségügyi miniszter kedden közölte, hogy Franciaország napokon belül tetőzhet a járvány. A francia kormány február elejétől már lazítana az otthoni munkavégzésre vonatkozó szabályokon, néhány héttel később pedig a szórakozóhelyek újbóli megnyitását is engedélyeznék.

Franciaországgal ellentétben Németország egyelőre nem tervezi a korlátozások enyhítését: szerdán rekordszámú, 164 ezer új fertőzést jelentett a Robert Koch Intézet, csütörtökön azonban ez a rekord is megdőlt, amikor 203 136 új fertőzést regisztráltak. Ez az esetszám akár 400 ezerre is emelkedhet a következő hetekben. Karl Lauterbach, szövetségi egészségügyi miniszter pénteken úgy nyilatkozott, hogy

Németország nem követheti a korlátozások zömét feloldó Anglia vagy Dánia példáját, hanem ki kell tartania a konzervatív járványkezelés mellett.

Németország még nem tervez enyhíteni a járványügyi korlátozásokon. Fotó: Shutterstock

A miniszter hozzátette, hogy főleg az oltatlan idősek magas száma miatt szükséges az óvatosság, és kiemelte, hogy a hatvan éven felülieknél Németországban négyszer nagyobb az oltatlanok aránya, mint Angliában. A védekezést sikeresnek ítélte a miniszter, ezt jelzi, hogy az idősek körében sokkal ritkábban fordul elő fertőzés, mint a fiataloknál.

A kormányok az átoltottsági adatokat is figyelembe veszik a gazdasági újranyitás előtt, mivel az emlékeztető oltások beadása egyes országokban lassabban halad, mint más országokban.