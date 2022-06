Érdekes hirdetésre bukkant a Facebookon a VG munkatársa. Mint ismert: a háromszoros olimpiai bajnok úszónő, Hosszú Katinka a napokban megnyitotta első éttermét, amely kifejezetten egészséges ételek árusítására rendezkedett be. A hirdetés alapján ugyanakkor még nem teljes a Koool Bisztró stábja, ugyanis most szakácsot keresnek az étterembe.

Fotó: Tumbász Hédi / Nemzeti Sport

Éttermet nyit Hosszú Katinka, rajta kívül már többen próbálkoztak vendéglátással a magyar sport világából Az étterem kínálatában glutén-, cukor- és tejmentes ételek szerepelnek.

A hirdetést a vendéglátósmunkák.hu weboldalon tették közzé, ahol leírták, hogy pontosan mire számítanak a jelentkezőktől. Ezek szerint szakácsok, illetve pályakezdő szakácsok jelentkezését is várják az újonnan nyílt egészségtudatos bisztróba.

Fotó: Facebook

A hirdetés szerint azok felelhetnek meg a munkára, akik:

szeretnének a város egyik legmodernebb konyhájában főzni

közel áll hozzájuk az egészségtudatos életmód

ha szeretnének egy fiatalos, családias csapatban dolgozni

ha nem pálya nekik az éjszakázás.

A leírás alapján még akár tolonghatnának is a jelentkezők, ám egy pár sorral lejjebb található konkrétum már megálljt parancsolhat az önéletrajzok elküldése előtt. A hirdetésben ugyanis szerepel a fizetés is, márpedig az ott feltüntetett 2200 forintos óránkénti juttatás nem igazán mondható magasnak,még úgy is, hogy nem tudni, bruttó vagy nettó. Ennek pedig néhányan a kommentelők közül hangot is adtak. Természetesen egy pályakezdő szakácsnak még megfelelhet, de kérdéses, találnak-e az olimpikon éttermébe ekkora összegért megfelelő munkaerőt.

A honlapon egyébként pultost is keresnek a bisztróba, ő 1800 forintot kaphat óránként a hirdetés szerint.