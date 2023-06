Júniusban nyugdíjba ment Magyarország alighanem legrutinosabb metróvezetője – adta hírül számos szakmai fórum, egyebek mellett a Kőér utcai Metró Járműtelep Facebook-oldala is. Bártfai Gáborról van szó, aki egyhuzamban 47 éven (!) át dolgozott az észak–déli metrón.

Bártfai Gábor, a legendás metróvezető. Fotó: Facebook / Bártfai Gábor

Az észak–déli metró, ismertebb nevén az M3-as metró vonalán szállította az utasokat

1976. július 4. és 2023. május 31. között, ami egészen pontosan 17 132 nap.

Ezt Lovas Gábor, ugyancsak népszerű metróvezető, Bártfai Gábor kollégája számolta ki. A „kék metrót” egy átlagos 24 óra alatt több mint 500 ezren használják, az utasok nagy része bizonyára utazott a legendás metróvezetővel, még ha nem is tudott róla. Most viszont már az utazóközönség is tisztában lehet vele, hogy ki mögött foglalt helyet évtizedeken keresztül. Bártfai Gábor százezreknek fog hiányozni, de szerencsére a budapesti metró nem marad Bártfai családnevű járművezető nélkül: az édesapa ugyanis fiának, Ádámnak adta tovább a stafétabotot, aki betölti az üresedést és remélhetőleg az űrt is.

Mit üzent a legendás metróvezető az utódoknak?

Bártfai Gábor maga is több közösségi médiás bejegyzésben búcsúzott a BKV-tól – amely az első és egyben az utolsó munkahelye volt – és a metróvezetéstől. Ezekből jól kirajzolódik, milyen szellemiségben végezte a munkáját.

Azt kívánom, hogy legalább úgy szeressétek, mint én! Mindenkinek nagyon köszönök mindent, főleg az összes tanítványomnak, beleértve a fiamat, akinek holnaptól átadom a helyemet. Fantasztikusak vagytok! Folytassátok tovább! A metrónak mennie kell!

– írta az egyik posztjában.

Egy másikban pedig megfogalmazta az ars poeticáját is, hogyan viszonyult a munkájához és a metrózáshoz:

A hűség nem érzés, hanem döntés, nem kérdés, hanem válasz arra, hogy milyen ember vagy valójában.

Bártfai Gábor nyugdíjba vonulásával egy nagy formátumú szakembert veszített a budapesti közösségi közlekedés és a BKV egyaránt. A Világgazdaság kellemes pihenést és jó egészséget kíván neki!