Több, egymástól független forrás szerint is négy új csatornát indít az RTL Magyarország december közepétől. Az új csatornák RTL OTTHON, Moziklub, SorozatKlub, Kölyökklub nevekkel indulnak útnak.

A Media1 úgy tudja, hogy a RTL már Dirk Gergens vezérigazgatósága alatt is gondolkozott új csatornák indításán, ám akkor még nem döntöttek a kínálat bővítése mellett. Azonban időközben a TV2 Média Csoport csatornaszáma is kibővült, így

december 15-től elindulnak az új adók, melyek startjáról már a disztribútorokat is értesítették.

Fotó: Shutterstock

A tervek szerint az RTL OTTHON női célcsoportot céloz majd meg, főként gasztronómia, lakberendezés és DIY (do it yourself / csináld magad) témákkal. Ezen a csatornán többek között Gordon Ramsay és Jamie Oliver műsoraival is találkozhatnak a nézők.

A Kölyökklub nevű csatorna a 4 és 12 év közöttieket célozza majd meg, olyan adásokkal, mint a Mia varázslatos játszótere, a Cocomelon és a Coconut, a kis sárkány. De itt lesz látható a Lassie, a Dino Ranch, Kíváncsi George vagy a Zafari, de olyan klasszikusok is megjelennek a műsorban mint a Tom és Jerry, a Dzsungel Könyve vagy a Pán Péter.

A Sorozatklub neve is beszédes, itt a sorozatrajongók kedvében kíván járni az RTL, olyan alkotásokkal, mint az Agatha Raisin, a Brown Atya nyomoz, a Kastélyszálló, a Candice Renoir, a Downton Abbey, a Chicago PD vagy a Medicopter.

A Moziklub címmel induló filmcsatornán pedig főként az idősebb női szegmenst kívánják kiszolgálni, itt lesznek láthatók a Magas szőke férfi visszatér, a Szabadlábon Velencében vagy a Dilisek vacsorája című filmek.