Parázs vita zajlott az Országgyűlésben a gyermekvédelemről, amikor Orbán Viktor miniszterelnökhöz intézhettek azonnali kérdéseket a képviselők, majd Toroczkai László (Mi Hazánk) a készpénz védelméről kérdezte a kormányfőt. A képviselő szerint a készpénzhasználatnak alkotmányos védelmet kellene nyújtani, ugyanis az egyfajta szabadságot is biztosít, hiszen lehetővé teszi a bankrendszer kikerülését.

Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A miniszterelnök kissé értetlenkedve válaszolt Toroczkai kérdésére és felidézte, hogy a kormány a nemzetközi nyomás ellenére továbbra is biztosítja a készpénzhasználatot, majd később nyitottnak is bizonyult a készpénzhasználat alkotmányos védelmének biztosítására, mivel mint mondta, van még egy pár kérdés, ami miatt egyébként is módosítani kellene az alaptörvényen.

Orbán Viktor mindenesetre leszögezte, hogy a kormány fontosnak tartja a készpénzhasználat lehetőségének biztosítását.