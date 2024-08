Nem csak a Szajna bűzlik, ömlik a szennyvíz Európa folyóiba

Ne kockáztasson növényútlevél nélkül leandert behozni az országba

A növényeken ellenőrzés nélkül olyan károsítókat hurcolhatunk be nemcsak az országba, hanem az otthonukba is, amelyek a hazai növény- és állatvilágra, valamint az egészséges élelmiszer-előállításra is veszélyesek.