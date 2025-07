Fontos információk érkezhetnek a kormányinfón – a közszolgálati dolgozók biztosan erősen figyelnek

Orbán Viktor miniszterelnök a szerdai kormányülésről tett közzé képeket Facebook-oldalán, amit azzal kommentált, hogy a közszolgálati dolgozók segítéséről tanácskozik a kabinet. A kormányfő később előzetes részleteket is közölt.

A kormányinfón derülhetnek ki a közszolgák lakhatási támogatásának további részletei Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Nagy Márton kedden már megelőlegezte a közszolgálati dolgozók támogatását. A tárcavezető azt mondta, hogy a 437 ezer állami alkalmazott számára szeretnének egy lakhatási pluszprogramot elindítani. Így alighanem Orbán Viktor bejegyzése is ennek a programnak a kidolgozásáról szólhat.

Később a miniszterelnök később egy újabb posztban már egyes részleteket is közölt:

Orbán Viktor: véglegesítettük az Otthon Start Programot, és még egy támogatás érkezik

Az orvosoknak, ápolóknak, rendőröknek, tanároknak, katonáknak és más köztisztviselőknek évi 1 millió forintos otthontámogatást biztosítanak.

A költségvetési lehetőségek még úgy is nyitottak, hogy a kormány már korábban is számos jóléti intézkedést jelentett be, melyek közül több már el is indult.

Nagy Márton arról is beszélt, hogy a gazdasági mutatók változása miatt újratárgyalná a tavaly kötött hároméves bérmegállapodást a kormány. A nemzetgazdasági miniszter szerint bár erre jogi kötelezettség nincs, közgazdaságilag indokolt a felülvizsgálat. A tárcavezető a novemberi egyeztetésen azt fogja javasolni, hogy maradjanak az eredeti emelési ütemnél.

A részletekről várhatóan Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő számol be a csütörtökön 10:00-től kezdődő kormányinfón. A Világgazdaság élőben tudósítja az eseményt.