Pápaválasztás: hasít a TikTokon a fantasy football mintájára indult online konklávéjáték

Magában a játékban szerepe lesz a tudásnak és a szerencsének is. A résztvevők sorsolás útján kapják meg saját bíborosukat, akinek a konklávén elért eredménye hatással van végső helyezésükre. Ugyanakkor a regisztrációkor egy extra kérdőívet is ki kellett tölteniük előzetes tudásuk alapján a játékosoknak, az ebben megszerzett úgynevezett pápapontok is beleszámítanak az eredménybe.

A kommentek alapján a résztvevők köre igencsak széles:

Van, aki állítása szerint egyáltalán nem követte korábban a pápa pályafutását.

Más pedig arról számolt be, hogy 15 évet járt katolikus iskolába, ennek alapján felkészültnek érzi magát a fantasy konklávén való részvételre.

Többen már elkezdtek érvelni is a kommentfolyamban a sorsoláson kapott bíborosuk mellett. Van, aki szerint a jelöltjére adott 40:1-es odds nem rossz, és optimista az eredményeket illetően. Egy másik játékos pedig arról írt, hogy büszkén indul útnak az online megmérettetésen bíborosával, a 99 éves olasz Angelo Acerbivel.

A pápaválasztó konklávé május 7-én veszi kezdetét, így könnyen lehet, hogy egy hét múlva már a fantasy konklávé győztese is ismert lesz.