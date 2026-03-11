Románia megkönnyebbült és felháborodott: az USA tényleg repülőgépeket telepít hozzájuk, de van egy fontos kitétel

Nicusor Dan elnökletével összeült a román Legfelsőbb Védelmi Tanács. Az ülés után kiderült, nem voltak megalapozottak azok a félelmek, hogy a Romániában már létező amerikai bázisokról akarná támadni Washington Iránt. Az amerikai csapatok és repülőgépek azonban tényleg érkeznek, és van, akinek már ez is sok a szomszéd országban, amelyet Irán legnagyobb hatótávolságú rakétái el tudnak érni. Az iráni konfliktus közvetlen hatásait a benzinkutakon már megtapasztalták a románok, és nem nagyon tetszettek nekik.

Amerikai csapatok érkeznek: Kogalniceanu egy már létező bázis, de félelmes dolog tud lenni egy zajló háború, amelyben röpködnek a rakéták – ehhez a románok Ukrajna szomszédjában sem tudtak még hozzászokni / Fotó: AFP

Nicusor Dan azt jelentette be, hogy jóváhagyták egyes amerikai katonai erők és felszerelések ideiglenes romániai telepítését, hangsúlyozva, hogy szigorúan védelmi jellegű erősítésekől van szó – jelentette a Libertatea.

Az ülést hirtelen hívták össze, alig egy héttel azután, hogy Dan cáfolta, Irán miatt tanácskozniuk kéne. A hírrel megteltek a román címoldalak, a félelmek pedig nem is voltak teljesen alaptalanok.

Nem szabad megfeledkeznünk arról a tényről, hogy tavaly nyáron a Mihail Kogalniceanu katonai bázist az amerikaiak az Irán elleni Midnight Hammer hadművelet során használták

– emlékeztetett egy hete a román Adevarul. Megírták azt is: a leghosszabb távú iráni rakéták elérhetik Romániát, és van rés a pajzson.

Már létező amerikai bázisra érkeznek az amerikai csapatok, az események villámsebesen zajlanak

Ugyanez a lap szerdán már azt írja: „úgy tűnik”, hogy a következő 90 napban mintegy 500 katona érkezik Romániába, a mihail kogalniceanui és a Campia Turzii-i katonai bázisokra. Az elnöktől ezt idézik:

Ez egyes amerikai katonai felszerelések és erők ideiglenes romániai telepítéséről szól. Légi utántöltő repülőgépekről van szó, ahogyan azt már nyilvánosan is említették, továbbá megfigyelőberendezésekről és műholdas kommunikációs eszközökről, utóbbiakról a deveselui rakétavédelmi pajzzsal összefüggésben. Hangsúlyozom, hogy ezek az eszközök védelmi jellegűek, és azt is hangsúlyozom, hogy nem rendelkeznek tényleges fegyverzettel.

Az események villámgyorsan zajlanak, az Agerpres hírügynökség délután már ezt jelentette: a képviselőház és a szenátus védelmi bizottságai szerdán többségi szavazással jóváhagyták azt a döntést, amely – a román elnök levelének megfelelően – lehetővé tenné egyes amerikai képességek jelenlétét a Mihail Kogalniceanu katonai bázison, amelyeket meghatározott időtartamra telepítenének.