Rendkívüli: megtámadták a Török Áramlat rendszerét, ez a vezeték hozza az orosz gázt Magyarországra – azonnal megszólalt a Gazprom

Románia megkönnyebbült és felháborodott: az USA tényleg repülőgépeket telepít hozzájuk, de van egy fontos kitétel

Sokkal rosszabbtól tartottak. Az amerikai csapatok és repülőgépek, mint kiderült, tényleg érkeznek Romániába, de azt mondják: nem Irán megtámadásához. Van, akinek ennyi is sok.
Pető Sándor
2026.03.11, 16:28
Frissítve: 2026.03.11, 16:38

Nicusor Dan elnökletével összeült a román Legfelsőbb Védelmi Tanács. Az ülés után kiderült, nem voltak megalapozottak azok a félelmek, hogy a Romániában már létező amerikai bázisokról akarná támadni Washington Iránt. Az amerikai csapatok és repülőgépek azonban tényleg érkeznek, és van, akinek már ez is sok a szomszéd országban, amelyet Irán legnagyobb hatótávolságú rakétái el tudnak érni. Az iráni konfliktus közvetlen hatásait a benzinkutakon már megtapasztalták a románok, és nem nagyon tetszettek nekik.

Amerikai csapatok érkeznek: Kogalniceanu egy már létező bázis, de félelmes dolog tud lenni egy zajló háború, amelyben röpködnek a rakéták – ehhez a románok még Ukrajna szomszédjában sem tudtak még hozzászokni
 Amerikai csapatok érkeznek: Kogalniceanu egy már létező bázis, de félelmes dolog tud lenni egy zajló háború, amelyben röpködnek a rakéták – ehhez a románok Ukrajna szomszédjában sem tudtak még hozzászokni / Fotó: AFP

Nicusor Dan  azt jelentette be, hogy jóváhagyták egyes amerikai katonai erők és felszerelések ideiglenes romániai telepítését, hangsúlyozva, hogy szigorúan védelmi jellegű erősítésekől van szó – jelentette a Libertatea.

Az ülést hirtelen hívták össze, alig egy héttel azután, hogy Dan cáfolta, Irán miatt tanácskozniuk kéne. A hírrel megteltek a román címoldalak, a félelmek pedig nem is voltak teljesen alaptalanok. 

Nem szabad megfeledkeznünk arról a tényről, hogy tavaly nyáron a Mihail Kogalniceanu katonai bázist az amerikaiak az Irán elleni Midnight Hammer hadművelet során használták

emlékeztetett egy hete a román Adevarul. Megírták azt is: a leghosszabb távú iráni rakéták elérhetik Romániát, és van rés a pajzson.

Már létező amerikai bázisra érkeznek az amerikai csapatok, az események villámsebesen zajlanak

Ugyanez a lap szerdán már azt írja: „úgy tűnik”, hogy a következő 90 napban mintegy 500 katona érkezik Romániába, a mihail kogalniceanui és a Campia Turzii-i katonai bázisokra. Az elnöktől ezt idézik:

Ez egyes amerikai katonai felszerelések és erők ideiglenes romániai telepítéséről szól. Légi utántöltő repülőgépekről van szó, ahogyan azt már nyilvánosan is említették, továbbá megfigyelőberendezésekről és műholdas kommunikációs eszközökről, utóbbiakról a deveselui rakétavédelmi pajzzsal összefüggésben. Hangsúlyozom, hogy ezek az eszközök védelmi jellegűek, és azt is hangsúlyozom, hogy nem rendelkeznek tényleges fegyverzettel. 

Az események villámgyorsan zajlanak, az Agerpres hírügynökség délután már ezt jelentette: a képviselőház és a szenátus védelmi bizottságai szerdán többségi szavazással jóváhagyták azt a döntést, amely – a román elnök levelének megfelelően – lehetővé tenné egyes amerikai képességek jelenlétét a Mihail Kogalniceanu katonai bázison, amelyeket meghatározott időtartamra telepítenének.

Késő délután a parlament plenárisan is összeül, és Dan magyarázata szerint, ha az ülésen jóváhagyják, a román–amerikai partnerségi megállapodás alapján telepítik az új amerikai erőket. 

Felforrósodott az internet, a román hozzászólók minden létező sérelmet felemlegetnek

Az Adevarul azonban  arról is beszámol, hogy az államelnöknek nem sikerült mindenkit megnyugtatnia az amerikai erősítés védelmi jellegének hangsúlyozásával. A heves online viták már beindultak. A lap egy sor hozzászólást idéz, ezekből mi hármat veszünk át szemléltetésként:

„Úgy értem, Romániának oda kellene adnia Trumpnak a bázisokat, hogy ott parkoltassa a repülőgépeit, és célpontot kellene tennünk magunkból, hálából azért, hogy tavaly kivett minket a Visa Waiver programból. Biztosan hozzá nem értők állnak az ország élén, ha ilyesmit elfogadnak” – reagált egy internetfelhasználó a Redditen.

„Amikor a mi biztonságunkról volt szó, Trump kivonta a csapatait. Miért egyeznénk bele abba, hogy segítsünk neki, ha ő nem segít nekünk?” – kérdezi egy másik felhasználó.

Egy harmadik hozzászóló az összegyűlt sérelmeket sorolja: „Az ukrajnai háború, a Visa Waiver, a vámok, a csapatok kivonása a keleti szárnyról” – sorolta egy másik állampolgár. 

Magyar módra beleavatkozna az energiáarakba az Európai Bizottság elnöke. Gázársapka a kulcsszó, ami egyszer már nem jött be Ursula von der Leyennek, mert elteszetoszáskodták 2022-ben, és Európa nem tudta elkerülni az energiaválságot. Eközben növekvő inflációs rémület fogta el Romániát is, ők is a magyar megoldásról beszélnek.

