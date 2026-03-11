Meghúzta a vészcsengőt az IEA: a stratégiai olajtartalékból rekordmennyiséget, 400 millió hordót szabadít fel az olajárrobbanás miatt

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) a fennállása óta még soha nem javasolta akkora stratégiai olajtartalék piacra dobását, mint most. A szervezet célja, hogy leszorítsa a nyersolajárakat, amelyek az Irán elleni amerikai–izraeli háború miatt megugrottak – tudta meg a The Wall Street Journal és a Reuters.

A Nemzetközi Energiaügynökség 400 millió hordó stratégiai olajtartalék piacra dobását javasolja / Fotó: Hodoimg / Shutterstock

A javaslatot kedden terjesztették az IEA 32 tagországának energiaügyi tisztviselői elé egy rendkívüli ülésen, amit szerdán egyhangúan elfogadtak

A 400 millió hordó olaj piacra dobása több mint a duplája az ügynökség eddigi legnagyobb stratégiaitartalék-felszabadításának.

Az 2022-ben történt, amikor 182 millió hordót tettek a piacra, miután Oroszország megindította Ukrajna elleni teljes körű invázióját.

Katherina Reiche, Németország gazdasági és energiaügyi minisztere kedden azt mondta: ha az IEA-javaslatot elfogadják, Németország szolidaritásból részt vesz benne.

Japán azonban egyoldalúan bocsát ki olajat stratégiai tartalékaiból, március 16-tól, azaz a lehető leghamarabb. A japánok 15 napnyi olajat szabadítanak fel a magánszektor készleteiből, és további 30 napnyit a kormányzati tartalékokból.

A rendkívüli intézkedést a közelmúltbeli olajárrobbanás hosszú távú hatásai miatt hoznák

Az olajszállítási lánc akkor borult fel, amikor az Irán melletti Hormuzi-szorosra is átterjedtek a harcok, és a hajóforgalom megbénult. A Perzsa-öböl szorosán eddig a világ olajellátásának nagyjából 20 százaléka haladt át naponta.

Az IEA-t pont az ilyen krízishelyzetekre hozták létre az 1974-es arab olajembargó után. Az ügynökség gyakorlatilag az Egyesült Államok és szövetségeseinek klubja, és az a feladata, hogy iránymutatásokat adjon arról, hogy mennyi nyersolajat kell a tagországoknak tartalékolniuk, és koordinálja a felszabadításokat, hogy megvédje a gazdaságokat az olajpiaci zavaroktól.

„Nagyon egyértelmű üzenetet kell küldenünk. Ha nem tudjuk azonnal újranyitni a Hormuzi-szorost, akkor más olajjal fogjuk kiváltani” – mondta Roland Lescure francia pénzügyminiszter.

Az iráni háború február 28-i kezdete óta az olaj ára 40 százalékkal emelkedett, sőt 100 dollár környékén is járt, mielőtt kissé korrigált.

Kedden az olaj 84 dollár alatt zárt.