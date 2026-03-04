Az első kert dilemmája – erre nem készít fel az Otthon Start

A kert szerepe az elmúlt időszakban jelentősen átalakult. Manapság egyre kevésbé tekintenek rá csak zöldterületként az ingatlan körül, sokkal inkább az otthon meghosszabbítása vagy kiterjesztése.

A kert egyfajta szabadtéri nappali, ahol ugyanúgy helyet kap a pihenés, a közösségi élet, a munka vagy akár a gyerekszoba is, egy kisebb játszótér formájában.

A teraszok, kerti bútorok és tűzrakóhelyek mind azt szolgálják, hogy a kültér valóban használható élettérré váljon és ne csak esztétikai elem legyen a ház körül.

A funkció nem lehetőség, hanem alapkövetelmény

Ezzel párhuzamosan egyre inkább előtérbe kerül a funkcionális kert gondolata is. A kerttervezésben ma már nem az a cél, hogy legyen egy fészer, néhány tuja és egy nagy füves terület, hanem hogy a kert az ott élők életmódjához igazodjon. Ehhez azonban elengedhetetlen a zónázás, vagyis a terek megfelelő kihasználása. A kert így nem csupán dísz, hanem aktív része a mindennapoknak.

Az Otthon Start kertet is adhat

Az elsőház-tulajdonosok azonban gyakran elveszettnek érezhetik magukat a kertek világában, ezért a szakemberek azt szokták javasolni, hogy ne siessék el a kert kialakítását. Különösen igaz ez azokra, akik például támogatással, akár az Otthon Start program segítségével vásárolnak először családi házat, és korábban nem éltek kertkapcsolatos ingatlanban.

Érdemes előbb egy-két szezont eltölteni a kerttel, és kitapasztalni, hogyan használják valójában a teret: hol szeretnek leülni, mennyire fontos a füves rész, szükség van-e nagy teraszra vagy inkább árnyékos pihenőre. A kert ugyanis akkor működik igazán jól, ha az ott lakók életmódjához igazodik.

Kutya vagy kert

A kerttervezés kapcsán sokszor elhangzik az a félig vicces, félig komoly mondás is, hogy „vagy kert, vagy kutya”. Ennek az az alapja, hogy egy intenzíven használt, gondosan ápolt kert és egy aktív kutya sokszor nehezen fér meg egymás mellett. A frissen telepített növények, az új gyep vagy az öntözőrendszer könnyen áldozatul eshet egy játékos négylábúnak. Ugyanakkor ez korántsem szabályszerű, inkább arra utal, hogy a kert tervezésekor az állattartást is érdemes figyelembe venni. Nem csupán a kutya jelenthet kihívást, hiszen a kisgyerek is örökmozgó.

A folyamatos használat, a játék vagy a taposás gyorsan nyomot hagy a gyepen.

A kert kialakításának költsége sem elhanyagolható szempont. A kertépítők tapasztalatai szerint egy igényesen kialakított kert ára általában az ingatlan értékének nagyjából 8–10 százalékát teszi ki. Fontos azonban látni, hogy ez az összeg ritkán jelenik meg teljes egészében az ingatlan eladási árában. Egy gondozott, jól használható kert ugyan növeli a ház vonzerejét és eladhatóságát, de általában nem tud annyival többet érni a piacon, mint amennyibe a kialakítása került. A kert tehát elsősorban nem befektetésként, hanem életminőséget javító térként térül meg – még ha az ingatlan értékét közvetve növelheti is.