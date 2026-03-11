Deviza
Forma-1
autóipar
autóverseny
BYD

A BYD nem kispályázik, a F1-ben és a Le Mans-ban is elindulna a Szegeden gyárat építő autómárka

A világ egyik leggyorsabban növekvő autógyártója motorsportban is erősítené globális márkáját. A kínai BYD több lehetőséget is vizsgál, köztük a Forma–1-be való belépést vagy más nemzetközi versenysorozatokban való részvételt.
Zováthi Domokos
2026.03.11, 17:09
Frissítve: 2026.03.11, 17:17

A kínai BYD azt vizsgálja, hogy miként léphetne be a nemzetközi autóversenyzés világába – akár a Forma–1-ben, akár az Endurance-versenyzésben –, hogy tovább erősítse globális márkaismertségét – írta a Bloomberg.

F1 Grand Prix Of Hungary Forma-1 autó BYD
A BYD az elmúlt években rendkívül gyorsan növekedett a nemzetközi piacokon / Fotó: NurPhoto via AFP

A lap információi szerint a vállalat több lehetséges opciót is mérlegel. Ezek között szerepel a World Endurance Championship, amelyhez a legendás 24 órás Le Mans-i verseny is tartozik, de a Forma–1 is az asztalon van. A források szerint a cég akár

  • saját csapat építését,
  • vagy akár egy meglévő csapat felvásárlását

is elképzelhetőnek tartja. A döntés mögött részben az áll, hogy a versenysorozatok technológiája egyre inkább a hibrid hajtásláncok felé mozdul, ami közelebb áll a BYD technológiai profiljához. Ugyanakkor végleges döntés még nem született, és az sem biztos, hogy a vállalat végül bármelyik versenysorozatba belép.

Félmilliárd dollárba is kerülhet az éves költség a BYD-nak

A Forma–1-be való belépés azonban rendkívül költséges vállalkozás. Egy csapat fejlesztése és működtetése akár évente 500 millió dollárba is kerülhet, ráadásul a folyamat hosszú évekig tartó tárgyalásokat és technológiai fejlesztéseket igényel.

Az autó-motor sport hagyományosan európai és amerikai csapatok által dominált terület, így egy kínai gyártó belépése ritkaságnak számítana. Bár a kínai autógyártók eddig csak korlátozottan jelentek meg a nemzetközi versenyzésben, voltak már példák.

A Geely például sikeresen szerepel nemzetközi túraautó-versenyeken a Cyan Racing csapaton keresztül, amely korábban a Volvo gyári alakulata volt. A Nio pedig már 2015-ben megszerezte a pilóták bajnoki címét a Formula E első szezonjában.

A globális márkaépítés következő lépcsője

A BYD az elmúlt években rendkívül gyorsan növekedett a nemzetközi piacokon. A vállalat az olcsóbb elektromos és hibrid modellek gyártójaként vált ismertté, de egyre inkább nyit a prémiumszegmens felé is.

Ennek részeként a cég 2025-ben a Yangwang luxusmárka U9 Xtreme modelljét tesztelte egy német versenypályán, ahol az autó több mint 308 mérföld per órás végsebességet ért el.

A vállalat közben a globális elektromosautó-piac egyik legfontosabb szereplőjévé vált: nemrég megelőzte a Teslát, és jelenleg a világ legnagyobb elektromosautó-értékesítője. A cég különösen erősen terjeszkedik Európában, Latin-Amerikában és más nagy autópiacokon.

Szenzáció: beszáll a Formula-bizniszbe a 4iG és a One – ezt a fiatal magyar autóversenyzőt támogatják

A brit Forma–4-ben töltött két szezonja után Molnár Martin kategóriát vált, és a brit Forma–3-nak számító GB3-ban indul a 2026-os idényben. A 4iG csoporttal és a One Magyarországgal kötött stratégiai együttműködés meghosszabbítása újabb fontos mérföldkő a fiatal versenyző pályafutásában. Ennek köszönhetően a brit F4 tavalyi összetett harmadik helyezettje az elmúlt három év bajnok pilótáját adó, az utóbbi két szezonban a csapatbajnoki címet is megnyerő Rodin Motorsportnál versenyezhet.

Amerika felé is nyithat a Forma–1

Egy Forma–1-es szerepvállalás az Egyesült Államokban is jelentősen növelhetné a BYD ismertségét, még akkor is, ha a vállalat jelenleg nem értékesít autókat az amerikai piacon. Ennek oka főként a magas vámok és a piaci korlátozások.

Az F1 népszerűsége az utóbbi években látványosan nőtt az Egyesült Államokban, amit részben a Netflix Drive to Survive című sorozata és az amerikai futamok számának növekedése is segített.

Forma-1 autó
Lehet, hogy hamarosan a Hungaroringen is látunk BYD versenyautókat / Fotó: AFP

A sportág vezetése kifejezetten nyitott lenne egy kínai csapat érkezésére. Mohammed Ben Sulayem, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke tavaly a Le Figaro című lapnak azt mondta: egy kínai gyártó megjelenése logikus következő lépés lenne a sport számára, különösen azután, hogy a Cadillac is csatlakozott a mezőnyhöz.

Kínában is nő a Forma–1 népszerűsége

A Forma–1 iránti érdeklődés Kínában is növekszik. A sanghaji futam 2024-ben tért vissza a versenynaptárba egy ötéves kihagyás után, és a sportág történetében először kínai pilóta is megjelent a mezőnyben, amikor Csou Kuan-jü 2022-ben bemutatkozott a sorozatban.

A jelenlegi F1-szezon múlt hétvégén indult Melbourne-ben, a következő versenyt pedig Sanghajban rendezik.

A sportágban azonban a meglévő csapatok gyakran ellenállnak az új belépőknek, mivel egy új istálló csökkenti a kiosztott díjpénzeket, és befolyásolhatja a csapatok értékeltségét. Az idei szezon például az első a Cadillac számára, amely hosszú tárgyalások után csatlakozott a rajtrácshoz.

A Forma–1 ugyanakkor technológiai szempontból is egyre inkább a fenntartható irányba halad. A 2026-os szabályváltozások például számottevően növelik a hibrid hajtásláncok szerepét és az akkumulátorok kapacitását – ami még vonzóbbá teheti a sorozatot az elektromos technológiákban erős gyártók számára, mint a BYD.

Győzelmi jelentést tett közzé a BYD: leuralta Magyarországot, vidéken terjeszkedik tovább – félelmetes tempót diktálnak a kínaiak

A kínai márka 2025-ben 2412 személyautót értékesített. Egyetlen év alatt a negyedik helyről az élre ugrott a BYD a magyar elektromosautó-piacon.

Megteltek a budapesti szállodák a Forma–1 hétvégéjén, duplázódtak az árak

Kiemelkedő vendégforgalmat hozott a szállodáknak a tavalyi Magyar Nagydíj. A Forma–1-es hétvégén csaknem megteltek a budapesti szálláshelyek, de Mogyoród környékén is sokkalta többen szálltak meg, mint máskor. A fővárosban a szobaárak megduplázódtak. A Visit Hungary tájékoztatása szerint 

a 96 ezer vendég 180 ezer vendégéjszakát töltött el budapesti szállodákban, ami 17, illetve 15 százalékkal több, mint az előző évi versenyhétvégén.

A szálláshelyekre érkezők 91 százaléka külföldi volt, a nemzetközi vendégforgalom a tavalyi magas bázist 20 százalékkal haladta meg. 

A budapesti szállodák szinte telt házzal működtek, az alacsonyabb kategóriájú hotelek megteltek, a háromcsillagosok kihasználtsága megközelítette a 88 százalékot. A nagyobb keresletnek köszönhetően az átlagszobaárak a megelőző hétvégéhez képest megduplázódtak. A britek után a legtöbb külföldi

  • Lengyelországból
  • és Németországból

érkezett, az élmezőnyben szerepel még az Amerikai Egyesült Államok és Románia – jegyezték meg. 

A Hungaroring-környéki településeken – Mogyoródon, Gödöllőn, Kerepesen, Veresegyházon és Nagytarcsán – a vendégek száma három és félszeresére, az általuk eltöltött éjszakák száma hatszorosára ugrott a megelőző hétvégéhez képest. 

