A BYD nem kispályázik, a F1-ben és a Le Mans-ban is elindulna a Szegeden gyárat építő autómárka

A kínai BYD azt vizsgálja, hogy miként léphetne be a nemzetközi autóversenyzés világába – akár a Forma–1-ben, akár az Endurance-versenyzésben –, hogy tovább erősítse globális márkaismertségét – írta a Bloomberg.

A BYD az elmúlt években rendkívül gyorsan növekedett a nemzetközi piacokon / Fotó: NurPhoto via AFP

A lap információi szerint a vállalat több lehetséges opciót is mérlegel. Ezek között szerepel a World Endurance Championship, amelyhez a legendás 24 órás Le Mans-i verseny is tartozik, de a Forma–1 is az asztalon van. A források szerint a cég akár

saját csapat építését,

vagy akár egy meglévő csapat felvásárlását

is elképzelhetőnek tartja. A döntés mögött részben az áll, hogy a versenysorozatok technológiája egyre inkább a hibrid hajtásláncok felé mozdul, ami közelebb áll a BYD technológiai profiljához. Ugyanakkor végleges döntés még nem született, és az sem biztos, hogy a vállalat végül bármelyik versenysorozatba belép.

Félmilliárd dollárba is kerülhet az éves költség a BYD-nak

A Forma–1-be való belépés azonban rendkívül költséges vállalkozás. Egy csapat fejlesztése és működtetése akár évente 500 millió dollárba is kerülhet, ráadásul a folyamat hosszú évekig tartó tárgyalásokat és technológiai fejlesztéseket igényel.

Az autó-motor sport hagyományosan európai és amerikai csapatok által dominált terület, így egy kínai gyártó belépése ritkaságnak számítana. Bár a kínai autógyártók eddig csak korlátozottan jelentek meg a nemzetközi versenyzésben, voltak már példák.

A Geely például sikeresen szerepel nemzetközi túraautó-versenyeken a Cyan Racing csapaton keresztül, amely korábban a Volvo gyári alakulata volt. A Nio pedig már 2015-ben megszerezte a pilóták bajnoki címét a Formula E első szezonjában.

A globális márkaépítés következő lépcsője

A BYD az elmúlt években rendkívül gyorsan növekedett a nemzetközi piacokon. A vállalat az olcsóbb elektromos és hibrid modellek gyártójaként vált ismertté, de egyre inkább nyit a prémiumszegmens felé is.

Ennek részeként a cég 2025-ben a Yangwang luxusmárka U9 Xtreme modelljét tesztelte egy német versenypályán, ahol az autó több mint 308 mérföld per órás végsebességet ért el.