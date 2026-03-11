A BYD nem kispályázik, a F1-ben és a Le Mans-ban is elindulna a Szegeden gyárat építő autómárka
A kínai BYD azt vizsgálja, hogy miként léphetne be a nemzetközi autóversenyzés világába – akár a Forma–1-ben, akár az Endurance-versenyzésben –, hogy tovább erősítse globális márkaismertségét – írta a Bloomberg.
A lap információi szerint a vállalat több lehetséges opciót is mérlegel. Ezek között szerepel a World Endurance Championship, amelyhez a legendás 24 órás Le Mans-i verseny is tartozik, de a Forma–1 is az asztalon van. A források szerint a cég akár
- saját csapat építését,
- vagy akár egy meglévő csapat felvásárlását
is elképzelhetőnek tartja. A döntés mögött részben az áll, hogy a versenysorozatok technológiája egyre inkább a hibrid hajtásláncok felé mozdul, ami közelebb áll a BYD technológiai profiljához. Ugyanakkor végleges döntés még nem született, és az sem biztos, hogy a vállalat végül bármelyik versenysorozatba belép.
Félmilliárd dollárba is kerülhet az éves költség a BYD-nak
A Forma–1-be való belépés azonban rendkívül költséges vállalkozás. Egy csapat fejlesztése és működtetése akár évente 500 millió dollárba is kerülhet, ráadásul a folyamat hosszú évekig tartó tárgyalásokat és technológiai fejlesztéseket igényel.
Az autó-motor sport hagyományosan európai és amerikai csapatok által dominált terület, így egy kínai gyártó belépése ritkaságnak számítana. Bár a kínai autógyártók eddig csak korlátozottan jelentek meg a nemzetközi versenyzésben, voltak már példák.
A Geely például sikeresen szerepel nemzetközi túraautó-versenyeken a Cyan Racing csapaton keresztül, amely korábban a Volvo gyári alakulata volt. A Nio pedig már 2015-ben megszerezte a pilóták bajnoki címét a Formula E első szezonjában.
A globális márkaépítés következő lépcsője
A BYD az elmúlt években rendkívül gyorsan növekedett a nemzetközi piacokon. A vállalat az olcsóbb elektromos és hibrid modellek gyártójaként vált ismertté, de egyre inkább nyit a prémiumszegmens felé is.
Ennek részeként a cég 2025-ben a Yangwang luxusmárka U9 Xtreme modelljét tesztelte egy német versenypályán, ahol az autó több mint 308 mérföld per órás végsebességet ért el.
A vállalat közben a globális elektromosautó-piac egyik legfontosabb szereplőjévé vált: nemrég megelőzte a Teslát, és jelenleg a világ legnagyobb elektromosautó-értékesítője. A cég különösen erősen terjeszkedik Európában, Latin-Amerikában és más nagy autópiacokon.
Amerika felé is nyithat a Forma–1
Egy Forma–1-es szerepvállalás az Egyesült Államokban is jelentősen növelhetné a BYD ismertségét, még akkor is, ha a vállalat jelenleg nem értékesít autókat az amerikai piacon. Ennek oka főként a magas vámok és a piaci korlátozások.
Az F1 népszerűsége az utóbbi években látványosan nőtt az Egyesült Államokban, amit részben a Netflix Drive to Survive című sorozata és az amerikai futamok számának növekedése is segített.
A sportág vezetése kifejezetten nyitott lenne egy kínai csapat érkezésére. Mohammed Ben Sulayem, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke tavaly a Le Figaro című lapnak azt mondta: egy kínai gyártó megjelenése logikus következő lépés lenne a sport számára, különösen azután, hogy a Cadillac is csatlakozott a mezőnyhöz.
Kínában is nő a Forma–1 népszerűsége
A Forma–1 iránti érdeklődés Kínában is növekszik. A sanghaji futam 2024-ben tért vissza a versenynaptárba egy ötéves kihagyás után, és a sportág történetében először kínai pilóta is megjelent a mezőnyben, amikor Csou Kuan-jü 2022-ben bemutatkozott a sorozatban.
A jelenlegi F1-szezon múlt hétvégén indult Melbourne-ben, a következő versenyt pedig Sanghajban rendezik.
A sportágban azonban a meglévő csapatok gyakran ellenállnak az új belépőknek, mivel egy új istálló csökkenti a kiosztott díjpénzeket, és befolyásolhatja a csapatok értékeltségét. Az idei szezon például az első a Cadillac számára, amely hosszú tárgyalások után csatlakozott a rajtrácshoz.
A Forma–1 ugyanakkor technológiai szempontból is egyre inkább a fenntartható irányba halad. A 2026-os szabályváltozások például számottevően növelik a hibrid hajtásláncok szerepét és az akkumulátorok kapacitását – ami még vonzóbbá teheti a sorozatot az elektromos technológiákban erős gyártók számára, mint a BYD.
